Nach Unfall einfach weiter gefahren

Ünglert.Ein Sattelzug ist am Montagnachmittag an einem Verkehrsunfall bei Mudau beteiligt gewesen und weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 13.55 Uhr begegneten sich laut Polizei zwei Lkw mit Anhänger zwischen der Bayerischen Landesgrenze und Mudau. Auf der Höhe Ünglert kollidierten beide Fahrzeuge mit den linken Außenspiegeln. Eine 25-jährige Unfallbeteiligte hielt daraufhin an, während der andere Sattelzug weiterfuhr. Ein Ehepaar konnten den Unfall beobachten, haben aber ihre Personalien der Lkw-Fahrerin nicht übergeben. Zur Unfallrekonstruktion sucht die Polizei nun das Ehepaar als Zeugen. Diese und weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.09.2020