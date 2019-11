Mudauer Geschichte(n)

Mudau.„Aus dem Mudauer Odenwald“ ist die Schriftenreihe des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) betitelt, die dem Vorstand gleichzeitig als Vereinschronik dient. Die Reihe ist eine Weiterführung der Chronik des HVV, die der Verein zu seinem 40-jährigen Bestehen im Jahr 2015 erstellt hat.

Heft 1/2019 hatte unter anderem die Geschichte der Jagd im Odenwald und die Verfolgung des Wolfes neben aktuellen Projekten des HVV zum Inhalt. In der jüngsten Vorstandssitzung übergab Redakteur Willi Müller Heft 2/2019 der Schriftreihe an den Vorsitzenden Hans Slama sowie die Vorstandsmitglieder.

550 Jahre Markt in Mudau

Der Einstiegsbeitrag dieses Hefts hat den Titel „Een Viehmarkt in Mudi iss mer liewer als ganz Amerika“. Es folgen Berichte über 550 Jahre Markt in Mudau, Hungerbrotsteine, die Fahnenweihe der FFW Langenelz 1969 oder die jüngst durchgeführte „Grenzwanderung“.

Weitere Themen sind der Mudauer Stadtgarten, der dortige Unfall 1945, die urkundliche Ersterwähnung von Mudau, der unvergessene Politiker Dr. Heinrich Köhler, die diversen Jubiläen um Arthur Grimm, die erste Oldtimerausstellung in Mudau, die Restaurierung der Mudauer Mariensäule sowie die Übergabe einer Sitzbank in Mörschenhardt und der spektakuläre „Hexenprozeß“ der HVV-Laienspielgruppe in Waldkatzenbach. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019