Motivierte Kinder boten eine tolle Show

Scheidental.Bei den Kindern der Ecke-Narre war auch im Jahr 2020 wieder einiges los. So zog am Samstag ab 9.30 Uhr eine große Schar von Kindern zusammen mit ihren Eltern in einem farbenbunten Umzug durch zahlreiche Scheidentaler Straßen.

Viele Hauseigentümer hatten sich bereits darauf eingerichtet und warteten geduldig, bis bei ihnen einen Stop eingelegt wurde. Denn sie sparten nicht mit Leckereien, Gebäck und Fastnachtsküchle. Alles wurde am Ende des mehr als 2 Stunden dauernden Umzuges dann unter allen Kindern aufgeteilt.

Weiter ging es am Sonntagnachmittag mit der nun schon traditionellen Kinderfastnachtsveranstaltung im erneut top dekorierten VfR-Sportheim.

Diese Veranstaltung hat wiedermal alle Erwartungen, hinsichtlich der zahlreichen Besucher im voll besetzten VfR-Sportheim, der Anzahl der Bühnenauftritte und der guten Stimmung, übertroffen.

Rund 50 mitwirkende Kinder aus den Ortsteilen Scheidental, Reisenbach und Schloßau gestalteten unter der gewohnt gekonnten Moderation von Steffi Galm einen unterhaltsamen Nachmittag. Was dabei die Übungsleiterinnen der einzelnen VfR-Kinderspielgruppen in teilweise zahlreichen Stunden einstudiert hatten, war aller Ehren wert. Dies honorierte das Publikum auch gerne mit viel Applaus, Zugaberufen und Raketen.

Optische Augenweide

Das Programm begann pünktlich um 14.11 Uhr mit dem ersten Auftritt durch Emma Galm und Julian Münch, die das Programm anmoderierten und gleich zum Ausdruck brachten, wer heute das Sagen im Saal hat. Die Eltern-Kind-Gruppe machte danach den Anfang des bunten Kinderfastnachtsprogramms. Mit etwas Hilfestellung durch Mama oder Papa beeindruckten schon die jüngsten Mitwirkenden mit einem Bewegungslied. Einstudiert wurde dies von Kathrin Schäfer.

Eine optische Augenweide war schon im letzten Jahr die Minigarde der Ecke-Narre. Auch dieses Mal glänzten sie wieder mit ihrem tollen Outfit und ihrer tänzerischen Darbietung. Für diesen perfekt einstudierten Auftritt waren Kathrin Schäfer und Eva-Maria Galm verantwortlich.

Melanie Haas und Lina Meixner sind die Übungsleiterinnen der Kinderturngruppe der 1. und 2. Schulklasse. Sie zeigten – eingehüllt in Zwergkostümen – auf die Melodie „Steirer Bub“ einen schwungvollen Tanz.

Danach kam Marina Krotz mit der Kinderturngruppe im Alter von drei bis sechs Jahren. Als Robben verkleidet zeigten die Kinder auf Anweisung mehrerer Dompteure zahlreiche und anspruchsvolle Kunststücke.

Gleich dreigeteilt war der Mini-Playback-Aufritt der Kinderturngruppe der Klassen 3,4 und 5. Sie traten auf als Andreas Gabalier und Band, als Helene Fischer mit ihren Background-Tänzerinnen sowie als Rockgruppe AC/DC. Tatjana Bader war für diesen Auftritt zuständig.

Die gelungenen und bestens angekommenen Auftritte motivieren sicherlich die Kinder auch nächstes Jahr wieder bei der Kinderfastnacht dabei zu sein.

