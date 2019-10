Mobilitätstraining mit Bustrainerteam

Mudau.Man will nicht immer die Kinder oder den Nachbarn fragen und selbst mit dem Auto fahren ist teilweise nicht mehr möglich, aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kennt man sich einfach nicht mehr aus. So ergeht es vielen Senioren, deshalb bieten die Verantwortlichen der Busverkehr Rhein-Neckar über das Bustrainerteam Lehnhoff entsprechende Mobilitätstrainingskurse an.

Der VdK Mudau nutzte mit seinem Vorsitzenden Franz Brenneis und Beisitzer Günter Russ das Angebot und holte den Schulungsbus mit Dirk Lehnhoff direkt vor Ort ans örtliche Café Waldfrieden. Dort wurde erläutert, wie Mann oder Frau an die richtigen Busverbindungen kommen, wie sich der Fahrpreis zusammensetzen kann, wie man richtig ein- und aussteigt – auch mit Rollator oder Rollstuhl – wie man am besten und sichersten sitzt oder steht, wann und wie man dem Fahrer signalisiert, dass man aussteigen möchte, und vieles mehr.

Interessant waren auch die Infos über spezieller Kartenangebote der VRN. Die etwa dreistündige Veranstaltung war eine Mischung auch Theorie, Praxis und Unterhaltung. Und die Teilnehmer waren so begeistert, dass der Kurs im Januar wiederholt wird. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.10.2019