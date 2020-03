Mit Kompetenz und dem Blick fürs Machbare agiert

Reisenbach.Mit der Staatsmedaille in Silber des Landes Baden-Württemberg hat Landwirtschaftsminister Peter Hauk Friedbert Schäfer aus Reisenbach ausgezeichnet. Der Minister würdigte damit die besonderen, jahrelangen Verdienste des 71-Jährigen um die Land- und Forstwirtschaft in seiner Heimat und darüber hinaus. Die Überreichung der Staatsmedaille fand im Rahmen einer Feierstunde in der Schule statt.

Mit Kompetenz, Überzeugungskraft und dem steten Blick für das Machbare habe sich Friedbert Schäfer für die Belange der Menschen und ihr Leben im ländlichen Raum eingesetzt, betonte MdL Peter Hauk namens der Landesregierung Baden-Württemberg in seiner Laudatio.

Friedbert Schäfer, geboren am 1949 in Heidelberg, habe immer mit und für die Menschen und ihre Belange gearbeitet. Sein Wirken sei bekannt und geschätzt, denn er habe durch sein soziales und ehrenamtliches Engagement seine (Wahl-)heimat und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu jeder Zeit gestärkt.

Bei Schäfer als Sicherheitsbeauftragtem der Berufsgenossenschaft für Land- und Forstwirtschaft hätten Beruf und Ehrenamt ineinander gegriffen. Er gehöre zu den Menschen, die Baden-Württemberg zum stärksten ländlichen Raum gemacht haben, auch dank der über 60-prozentigen ehrenamtlichen Aktivitäten.

Zudem sei der Geehrte bisher 40 Jahre Mitglied bei den Mudauer Siedler- und Gartenfreunden und fast genauso lange als Gartenfachwart in deren Vorstand tätig.

Einer seiner Mittelpunkte war der Wald, weshalb er von 1998 bis 2017 als Vorsitzender und danach bis 2019 als Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Limes-Odenwald vorstand.

Von 1992 bis 2007 war er Vorsitzender und Schriftführer und danach nochmals zehn Jahre zusätzlich als Kassier der Jagdgenossenschaft Reisenbach aktiv.

Er habe beruflich und ehrenamtlich durch unzählige Motorsägen- und Seilwinden-Lehrgänge sowie Unfallverhütungskurse maßgeblich dazu beigetragen, dass mindestens ebenso viele tragische Unfälle in Forst- und Landwirtschaft vermieden werden konnten.

Im Namen der Landesregierung zeichnete Minister Hauk ihn mit der Staatsmedaille für Land- und Forstwirtschaft in Silber aus.

Zum Thema Forst gehöre auch die Jagd und Kenntnisse über Wildschäden und Wildschadensverhütung, sagte Bürgermeister Dr. Rippberger. Darüber hinaus sei Friedbert Schäfer versiert beim Thema Maschinen und Gerätschaften für die Land- und Forstwirtschaft. Der Geehrte sei in der Gemeinde bekannt, als Ansprechpartner in vielen Bereichen beliebt, aktiv in vielen Vereinen und Institutionen und sei ein wichtiger Bestandteil in der Gemeinde Mudau.

Ortsvorsteher Matthias Rechner: „Der Ortschaftsrat ist stolz, dass ein Reisenbacher eine solche Medaille erhalten hat.“ Er ergänzte die Laudatio durch einige Anekdoten, aber auch die weiteren ehrenamtlichen Beteiligungen von Friedbert Schäfer, der lange Jahre als Vorsitzender des TV Reisenbach, vor allem während des Sportplatzbaus, dessen Geschicke geleitet habe.

Er habe sich im gemischten Chor aktiv eingebracht, sei bei fast allen Ortschaftsratssitzungen vertreten und stehe auch dort mit Rat und Tat zur Verfügung.

Er sei für Bau und Erhalt zahlreicher Waldwege maßgeblich mit verantwortlich, und man habe ihn glücklicherweise auch bei der angehenden Flurneuordnung, dem neuesten Reisenbacher Projekt, als Berater gewinnen können.

Forstbetriebsleiter Jörg Puchta überbrachte den Dank der „Forstfamilie“ des Neckar-Odenwald-Kreises. Er habe den Geehrten als anpackend, lösungsorientiert, offen, unkompliziert, herzlich und mit einem Charme, der gepaart mit einer gewissen Schlitzohrigkeit äußerst sympathisch sei, kennengelernt.

Schäfers Wirken, seiner Fachkompetenz und seinem Geschick, Wissen zu vermitteln, sei es zu verdanken, dass viele Unfälle im Wald vermieden werden konnten. Mit Unterstützung der überzeugten Forstbetriebsleitungen habe Schäfer über 24 Jahre lang jährlich rund 1000 Menschen geschult.

Schäfers ehemalige „Kollegen“ der Forstbetriebsgemeinschaften überbrachten Grüße und Dank.

Friedbert Schäfer selbst dankte schließlich für die hohe Auszeichnung, allen Wegbegleitern für das kooperative und harmonische Miteinander und natürlich seiner Familie für Verständnis und Rückendeckung. L.M.

