„Mit Erfahrung und Geduld der Richtige“

Zur Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl in Mudau am 27. Oktober kamen am Freitagabend etwa 100 Zuhörer in die Odenwaldhalle.

Mudau. Es war ein kurzweiliger Freitagabend in der Odenwaldhalle, als sich die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Mudau den Zuhörern präsentierten. Etwa 100 waren gekommen, um den Worten des Amtsinhabers Dr. Norbert Rippberger und von Samuel Speitelsbach zu lauschen sowie um Fragen zu stellen. Rippberger, seit 2004 Bürgermeister der 4915 Einwohner zählenden Gemeinde, nutzte die Rede, um seinen beruflichen Werdegang kurz vorzustellen und um ein Resümee seiner beiden Amtszeiten zu ziehen.

„Langsam wird es eng“

Der 58-Jährige bezeichnete die Entwicklung von Mudau als „gut“, im Saldo habe man mehr Arbeitsplätze hinzugewonnen als verloren. Es sei in die Infrastruktur, den Breitbandausbau und die Schulen investiert worden. Das Kindergartenangebot habe sich im Vergleich zu seinem Amtsantritt 2004 gravierend verändert. Aber er gab auch zu: „Noch gibt es hierfür keine Wartezeiten, aber so langsam wird es auch bei uns eng“. Man unterstütze die Ehrenamtlichen in ihrem Wirken und tue viel für die Energieversorgung, etwa durch Strom aus Biomasse. „Wir erzeugen mehr als wir verbrauchen“, so Rippberger.

„Mit Augenmaß investieren“

Beim Thema Finanzen ging er auf die Haushaltssperre im Jahr 2004 ein und sagte: „Seitdem hatten wir keine Probleme mehr. Die Pro-Kopf-Verschuldung wurde auf 700 Euro pro Einwohner reduziert“. Das liege unter dem landesweiten Durchschnitt, aber: „Wir sind nicht reich, deshalb gilt es, weiterhin mit Augenmaß zu investieren“. Eine starke Gemeinde sei immer sein Ziel gewesen und dies wolle er auch weiterhin erreichen. Kindergärten und -krippen, Wohn- und Gewerbeflächen sowie die medizinische Versorgung sollen erhalten werden, die Weiler der Gemeinde an das Glasfaser-Netz angebunden sowie Natur und Landwirtschaft intakt gehalten werden. „Zusammen können wir vieles erreichen“, sagte er in Richtung der Bürger.

„Wir haben viel gepackt und es wäre schön, wenn wir weitere acht Jahre gemeinsame Sache machen für ein attraktives und lebenswertes Mudau“. In puncto medizinische Versorgung fragte ein Zuhörer den Amtsinhaber, wie er die ärztliche Versorgung aufrecht erhalten wolle. „Wir haben viele ältere Ärzte und überall hört man, es wird immer kritischer“, fügte der Mann hinzu. Rippberger entgegnete, dass er mit allen Medizinern in Mudau gesprochen habe und diese so lange weitermachen wollen wie es gehe. „Die Ärzte teilten mir auch mit, dass sie auf Hilfe von der Gemeinde hoffen. Insofern müssen wir vielleicht auch selbst aktiv werden, Ärzte anwerben oder uns Gedanken machen über ein Ärztehaus. Dafür haben wir im Haushalt 2019 eine Machbarkeitsstudie eingeplant, die wir demnächst in Auftrag geben möchten.“ Vielleicht finde man dabei einen Investor.

Bei der Frage aus dem Publikum, ob im Ortsteil Steinbach weitere Windkraftanlagen geplant seien, antwortete der Bürgermeister: „Der Flächennutzungsplan sieht drei Anlagen vor, mehr sind nicht erlaubt. Vielleicht werden diese noch aufgerüstet, aber eigentlich ist das Thema Windkraft in Mudau abgeschlossen.“ Ein Bürger fragte, wie man den Tourismus in der Gemeinde weiter ankurbeln könnte, und meinte: „Ich denke, beim Fremdenverkehr gibt es noch Potenzial, etwas was den Wohnmobilstellplatz, Grillhütten oder Mountainbike-Routen angeht.“ Rippberger pflichtete dem Einwand bei, gab jedoch zu Bedenken, dass der Gemeinde ein Stück weit die Hände gebunden seien. „Die Gastronomie ist problematisch, weil viele Gasthöfe geschlossen haben und es in ganz Mudau nur noch ein Restaurant mit Übernachtungsmöglichkeit gibt. Es gibt genug Gebäude, die man dafür nutzen kann, aber als Gemeinde können wir nur indirekt etwas dafür tun.“ Es gelte, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen und beispielsweise den Odenwald als Kulisse zu nutzen. Viele kämen mit dem Bus aus Amorbach oder Eberbach hierher, etwa um zu wandern. Den neuen Smart-Pfad könne man mit einem Grillplatz aufwerten. „Der Wohnmobilstellplatz am ,großen Parkplatz’ ist in der Tat nicht schön, doch es gab keine Alternative dazu“. Man werde sich Gedanken darüber machen.

„Was werden die größten Herausforderungen für die Gemeinde in den nächsten acht Jahren?“, wollte ein Zuhörer von Rippberger wissen. Die Umstellung des Haushalts auf die Doppik bezeichnete der 58-Jährige als „größtes Projekt in der Verwaltung“. Das Baugebiet „Stöckig II“ könne man so nicht liegenlassen wie derzeit, deshalb werde man die Erschließung vorantreiben. „Die Firmen dort kommen an ihre Grenzen und möchten gerne erweitern.“ Die Anbindung des Glasfasernetzes an die Betriebe sei sehr wichtig für Mudau, genauso eine flächendeckende Mobilfunkversorgung. Wie lange die in die Jahre gekommene Kläranlage in Steinbach noch funktioniere sei ebenfalls unklar, „vielleicht müssen wir dort investieren“. In seiner Abschlussrede gab sich Rippberger davon überzeugt, „mit seiner Erfahrung, Geduld und guten Nerven auch weiterhin genau der Richtige zu sein für Mudau. Hier ist es schön zu leben, und das soll auch weiterhin so bleiben“.

Und Speitelsbach? Der Kandidat aus Ravenstein-Hüngheim sprach davon, Vereine wie Aktiengesellschaften aufzubauen mit Wertpapieren und dass auch Hartz-IV-Empfänger Firmen gründen könnten. „Große Zombiefirmen“ wie BMW oder VW solle man einfach fallenlassen, die brauche man eh nicht. Aussagen wie diese sorgten im Publikum für Gelächter, Verwirrung und Kopfschütteln. Zum Ende der Kandidatenvorstellung sagte er die beiden einzigen Sätze, für die er Zustimmung erhielt: „Ich möchte die Einwohner von Mudau bitten, zur Wahl zu gehen und dieses Recht wahrzunehmen. Das gebietet der Respekt vor der Demokratie.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019