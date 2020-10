Mehrere Mitglieder für ihre Treue geehrt

Donebach.„Von den notwendig gewordenen Krediten für die Sanierung des Sportheimes beim FC Donebach wurde in der Zwischenzeit einiges getilgt“, so der Kassenwart Benno Hofmann, der auch aufgrund einer zukunftsweisenden Vereinsführung über eine zufriedenstellende Kassenlage berichtete. Unterlegt wurde diese Aussage im Rahmen der Jahreshauptversammlung durch die positive Bestätigung der beiden Kassenprüfer Norbert Streun und Siegfried Heilmann, die sowohl dem Kassenwart als auch den Mitgliedern des Vorstands eine korrekte und gute Arbeit bescheinigten.

Viele fleißige Hände nötig

Unter Einhaltung der Corona-Regeln begrüßte der Vorsitzende Norbert Schnetz zur Versammlung neben Ortsvorsteher Herbert Scharmann und Bürgermeister-Stellvertreter Christian Hört noch einige andere Ehrengäste. Um einen Verein wie den Fußballclub Donebach am Leben zu erhalten, werden viele fleißige Hände benötigt und so galt eingangs der Dank allen jenen, die sich ehrenamtlich für ein intaktes Vereinsleben engagiert hatten.

Norbert Schnetz erinnerte an den Sportheim Umbau, der sich bereits bewährt hatte. Schmerzlich sei die Tatsache, dass trotzdem einige Traditionsveranstaltungen, wie das Sportfest oder die Après-Ski-Party wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Nach dem Bericht von Sabine Schenkel und Monika Toranto für die Gymnastikgruppen ging Schriftführerin Christina Kaufmann ausführlich auf die Inhalte des Vereinsjahres ein.

Demnach könne der Verein aktuell auf 340 Mitglieder stolz sein. Außerdem erinnerte sie an die letzte Après-Ski-Party, die Weihnachtsfeier, das Schlachtfest und die Faschingsaktivitäten. Dieter Dietrich resümierte das sportliche Geschehen der ersten und zweiten Mannschaft. Die erste Fußballmannschaft spielt auch in der kommenden Saison in der Kreisliga, wogegen man im Pokal bei einem B-Ligisten aus dem Main-Tauber-Kreis mit 6:2 unter die Räder kam. In der Kreisklasse B im Sportkreis Buchen ist das zweite Team beheimatet.

Für den Nachwuchsbereich berichtete Marius Noe, der betonte, dass die Spielgemeinschaft Mudau in der Saison 2019/20 mit neun Mannschaften von der A-Jugend bis zu den Bambinis vertreten war. Vom FC Donebach wirkten 17 Akteure in der Spielgemeinschaft, wobei man für die Betreuung der A-Jugend verantwortlich sei. Zusammen mit der Mannschaft aus Scheidental spielen und trainieren die Alten Herren, für die Erich Hört berichtete. Er resümierte sieben Freundschaftsspiele. Als Dank und Anerkennung der geleisteten Arbeit erteilten die Mitglieder dem gesamten Vorstand einstimmig Entlastung.

Auszeichnungen vergeben

Danach oblag es dem Vorsitzenden Norbert Schnetz einige besonders treue Vereinsmitglieder auszuzeichnen. Die bronzene Vereinsnadel für eine zehnjährige passive Mitgliedschaft erhielt Klaus Meixner, für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Maximilian Füger, Florian Galm, Niklas Lenz und Marius Noe geehrt.

Die silberne Ehrennadel für 20 Jahre passive Mitgliedschaft erhielten Carlo Hört, Anna Rögner, Linda Rögner, Marina Roos und Manuel Walz. Christopher Coates erhielt für seine 30-jährige Treue zum Verein die goldene Ehrennadel. Gleiches galt für Wolfgang Hilbert, Anton Frank, Uwe Kühner und Claudia Thieme für ihre 40-jährige Zugehörigkeit. Luzia Blumenschein und Lothar Stromitzky zeichnete man für ihre 50-jährige- und Leonhard Damm für seine 60-jährige Mitgliedschaft aus.

Mit der Spielerehrennadel in Bronze wurde Holger Schüßler und mit der Verbandsehrennadel in Bronze Sebastian Repp durch Dieter Dietrich Vertreter des als Fußballkreisvorsitzenden ausgezeichnet, der die Treue der Geehrten zum FCD würdigte. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.10.2020