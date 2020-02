Mehr als ein Geheimtipp

Mudau.Wie jedes Jahr am Fastnachtssamstag war die Odenwaldhalle in Mudau wieder der Treffpunkt für Freunde des gepflegten Tanzes und der besonderen Unterhaltung.

Der Maskenball ist mittlerweile weit über die Ortsgrenzen Mudaus hinaus bekannt und dadurch kamen auch dieses Jahr wieder zahlreiche, närrische Gäste. Mit einem bunten Programm bis in die frühen Morgenstunden wurde das Publikum bestens unterhalten.

Pünktlich um 20.11 Uhr begann die Trachtenkapelle unter Leitung von Ralph Müller in Bestbesetzung mit über 40 Musikern. Sie spielte von Anfang an tolle Tanz- und Stimmungsmusik. Die Sprecherin des Vorstandsteams, Rebekka, Kern begrüßte das Publikum und versprach einen tollen Abend mit vielen Überraschungen.

Viele Programmpunkte

Die Minigarde der Karnevalsgesellschaft „KaGeMuWa“ eröffnete mit ihrem hervorragenden Schautanz „It’s magic“ das bunte Programm. Gleich im Anschluss stellte die Prinzengarde ihr Können unter Beweis. Ab 21 Uhr ging es Schlag auf Schlag und es kamen wieder viele tolle Einzel- oder Zweier-Masken und natürlich auch Großgruppen. Jedes Jahr denkt man sich „Das kann nächstes Jahr gar nicht mehr besser werden!“ – und dennoch wird es jedes Jahr besser.

Die ausgewählten Juroren im Publikum hatten also wieder die Qual der Wahl und mussten ihre Punkte verteilen. Nach schneller Auswertung kam der große Augenblick und Rebekka Kern begann mit der Prämierung der Masken. In den Einzel-/ Zweier Masken konnte sie für Platz eins „Fraa vum Engelbert“ prämieren. Den zweiten Rang erreichte „Die Schöne und das Biest“. Die Großgruppen toppten dies jedoch. Hier konnten Siegergruppen von Platz eins bis sieben „Hexenbrut“, Aus einer fernen Galaxy“, „Badisch Sibiriens Schneetöchter aus dem ewigen Eis“, „Rutschebane“, „Space Crew – Aufbruch in eine neue Galaxy“, „Mudemer Räuberbande“ und „Streuner und Stubentiger“ ausgezeichnet werden. Wie jedes Jahr erhalten die drei Erstplatzierten Geldpreise, die der Musikverein zur Verfügung stellt. Voller Neugier wartete das Publikum auf die Demaskierung und Vorstellung der Gesichter hinter den Masken.

Danach ging es in der voll besetzten Halle mit der Unterhaltungsmusik des Musikvereins Mudau weiter. Dazwischen gab es als kleine Abwechslung unter anderem Tanzdarbietungen vom Showensemble der SpVgg Hainstadt mit dem Motto „Superhelden“ oder der Männergarde der Heeschter Berkediebe („A Man’s Week“). Die Trachtenkapelle trug in gewohnter Weise mit Schunkelrunden und hervorragender Tanzmusik zur Stimmung im Saale bei.

Rebekka Kern bedankte sich bei allen Masken und Aktiven und natürlich bei den fleißigen Helfer. Sie alle sorgen für einen gelungenen Maskenball, der in der Region mittlerweile schon mehr als ein Geheimtipp ist und nicht nur Tanzbegeisterte in die Mudauer Odenwaldhalle lockt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020