Lange Entstehungsgeschichte

Langenelz.Die Bewohner Mudaus – und seit der Gemeindereform auch jene von Langenelz – sind weithin als „Wassersucher“ bekannt, was die hohe Bedeutung der hervorragenden eigenen Wasserversorgung und ihre schwierige Entstehungsgeschichte deutlich macht. Bevor die heutigen Tiefbrunnen gefunden wurden, waren die Bewohner dieser Odenwaldgemeinden ausschließlich auf die zahlreichen kleinen Oberflächenquellen angewiesen.

Am Standort des Betriebsgebäudes der „Orschenwiesenquelle“ in Langenelz hat die Gemeinde Mudau nun in Abstimmung mit dem Heimat- und Verkehrsverein Mudau eine neue Informationstafel zur Geschichte der Wasserversorgung Langenelz aufgestellt. Darauf ist die wechselvolle Zeit bis zur modernen Wasserverteilung eindrucksvoll festgehalten. Heute wird der Ortsteil Langenelz mit dem Tiefbrunnenwasser von Mudau aus versorgt.

Einhergehend mit der Geschichte der Wasserversorgung in Langenelz wurde auch die Historie der Dampflok-Strecke Mudau–Mosbach aufgearbeitet. Deshalb wurden zwei neue große Übersichtstafeln „Am Stadtgarten“ in Mudau und an dem ehemaligen Rastplatz im Langenelzer Wald mit Informationen zur Wanderbahn angebracht. Zusätzlich wird auf einer neuen Informationstafel an die „Wassertankstelle“ der Dampflok aus der Langenelzer Wasserversorgung gedacht.

Der profunde Heimatkundler Hans Slama hat die Texte recherchiert. Die Tafeln wurden von der Gemeinde Mudau über die Naturpark-Werkstatt beschafft. Der Naturpark fördert die neuen Informationstafeln aus Mitteln der Glücksspirale mit einem Zuschuss von 60 Prozent. Die Aufstellung der Tafeln oblag dem Schreinerteam Heiko Schork und Simon Mißkampf vom Bauhof der Gemeinde Mudau. L.M.

