Krippenfeiern sind abgesagt

Mudau/Scheidental.Aufgrund der hohen Inzidenzwerte haben sich die Verantwortlichen in der katholischen Seelsorgeeinheit Mudau entschlossen, die Krippenfeiern in Scheidental und Mudau abzusagen.

Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, gehört doch gerade an Weihnachten der Besuch des Gottesdienstes für die meisten zur festen Glaubenstradition, die man an die Kinder weitergeben möchte. Für die Gottesdienste habe man gut funktionierende Schutzkonzepte, denen man vertraue. Doch mit der Einladung zur Krippenfeier würde man Menschen in Bewegung bringen. Man sei sich seiner Verantwortung bewusst und überzeugt, mit der Absage der Krippenfeiern die richtige Entscheidung getroffen zu haben, hoffe aber auf das Verständnis der Gläubigen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020