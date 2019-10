Kreationen aus Glas

Mudau.Sie sind zu einer schönen Tradition geworden, die Ateliertage der Glaskünstlerin Jarmila Manko in der Mudauer Industriestraße 9, die in diesem Jahr am Samstag, 16., und Sonntag, 17. November, stattfinden, wenn es normalerweise draußen schon kalt und unfreundlich ist.

Eine perfekte Zeit, sich in gastfreundlichem und adventlichem Ambiente inmitten zahlreicher Exponate der schönen Künste mit anderen kunstinteressierten Menschen zu treffen, sich die neuesten Kreationen der Künstlerin aus Glas zu betrachten und den mittlerweile fünften Mankonelli-Kalender kennenzulernen, der der Künstlerin als roter Faden der Atelierchronik dient.

Denn angefangen hat die Kalenderserie mit den kleinen Mankonelli-Glasbildern zum Aufhängen und in Stelen, die Jarmila Manko in dieser Zeit am häufigsten gestaltet hat. „Im vergangenen Jahr hatte ich eine intensive Phase mit Aquarellmalerei, die ich im Kalender 2019 präsentiert habe“, sagt die Künstlerin. „Dieses Jahr hat mich seit Anfang des Jahres die Natur beschäftigt, vor allem die Bienen mit dem Volksbegehren in Bayern, an dem ich mich auch beteiligt habe. So fokussierte ich auf Blüten, die schönen und großen aber auch die scheinbar Unscheinbaren“.

Ihre kreativen Glasschalen sind auf diesem Kalender zwar nicht im Vordergrund, doch auf jeden Fall im Blickpunkt der wunderschönen Stillleben. Manko sieht es als eine Art Danksagung an den Schöpfer für die Vielfalt und Schönheit. L.M.

