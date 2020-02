Kommandantentausch mit vielen Tücken

Reisenbach.„Musicals on Stage“ lautete das Motto des Fastnachtsabends der „Reischebocher Turmwächter“ im toll geschmückten Sportheim. Los ging es mit einer Tanzdarbietung des Turmwächterrats aus dem Musical ABBA, die in eine recht schiefe Gesangseinlage von Anni-Frid (Steffen Banschbach) umschlug und von Agneta (Sandra Brand) beendet wurde. Die Minigarde aus Mudau setzte mit ihrem Showtanz „It’s magic“ den ersten Glanzpunkt des Abends. Eine besondere Freude war der (nicht offizielle) Besuch von Wassersucher Norbert Münch in seiner Heimat.

Der Hilferuf der Odenwälder Trachtenkapelle Mudau nach einem neuen Dirigenten ward auch in Reisenbach gehört. Und so kamen zwei junge „Metaler“ zum Bewerbungsgespräch auf die Bühne. Mit tiefsinnigen Argumenten zeigten sie auf, weshalb eigentlich kein Weg an ihnen vorbei führen kann. Was ein gelungener Gardetanz ist, zeigte anschließend die Blaue Garde der FG „Hederschboch Dick Do“.

Lustige Landfrauen

Die lustigen Landfrauen aus dem Sensbachtal präsentierten mit einer tollen Sang- und Showeinlage das klassische Märchen Hänsel und Gretel in einer modernen Form. Anschließend stürmte die gemischte Schautanzgruppe der FG „Götzianer Heddebör“ die Bühne mit ihrem Showtanz „Die Morretalklinik“. Antje Grimm glossierte auf unnachahmliche Art das Leben einer Oma und die Tücken im Umgang mit ihren Enkelkindern.

Als tollen Schlusspunkt vor der Pause zeigte die Prinzengarde der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“ einen sehenswerten Gardetanz. Schnell kam wieder die Stimmung auf, als der Turmwächterrat mit Liedern aus dem Musical „Ich war noch niemals in New York“ den zweiten Teil des Abends eröffnete und das Publikum mit auf die Bühne zum gemeinsamen Sirtaki-Tanz holte. Auch das Showensemble der SpVgg .Hainstadt zog mit dem Tanz „Superhelden“ alle Register.

Ortsgeschehen glossiert

Danach trafen sich zwei Joggerinnen zufällig auf der Bühne. Weil es sich dabei um Waltraud (Corinna Schwing) und Elfriede (Sandra Brand) handelte, war klar, dass bei diesem Treffen das Ortsgeschehen des zurückliegenden Jahres durchleuchtet werden würde. Ob Bäckerauto oder Schneepflugfahrer, die es beide auf harmlose Straßenlaternen abgesehen und diese demoliert hatten, oder der Aufstieg des TV samt Meisterschaftsfeier –die beiden Joggerinnen wussten über alles Bescheid. Es folgte mit dem Gardetanz der Prinzengarde Mudau tänzerischer Schwung auf die Bühne.

Ein besonderer Punkt war wieder die Auszeichnung zum närrischen Weibsbild beziehungsweise närrischen Kerl des Jahres. Diesmal durfte Anja Schäfer die begehrte Urkunde in Empfang nehmen. Wie Sandra Brand und Steffen Banschbach hervorhoben, brauche es in jedem Vereine tatkräftige Helfer im Hintergrund. Und auf Anja Schäfer könne man sich immer auf sie verlassen.

Als Kämpfer für „Faschenacht for Future“ trat Wolfgang König aus Höpfingen die Bütt. Er tat in der ihm eigenen humorvollen Art und Weise seine Meinung zum Feinstaub bei Silvesterböllern, Diesel in Stuttgart, korrekten Bezeichnungen von Süßigkeiten und vielen anderen Dingen kund und hatte damit alle Lacher auf seiner Seite.

Den letzten Höhepunkt des Abends bestritten die „Roten Spritzer“. Aufgrund mangelhaftem Pep in der Truppe, der angeblich auf Führungsmängel zurückzuführen sei, meldete man sich bei „Kommandatentausch“ an wurde prompt angenommen. Um die neue Austauschkommandantin gehörig zu beeindrucken, gingen Thomas Banschbach, Elmar Schäfer, Felix Schäfer, Nicolai Böhle, Jochen Schnätz, Stefan Schüßler, Manfred Link, David Brenneis und Steffen Banschbach in die Vollen. In einem Musical-Medley zeigten sie ihr tänzerisches und gesangliches Können und scheuten auch vor Hebefiguren nicht zurück. Doch am Ende war allen klar: Es hilft nur einer: Rainer. Und so zog der alte und neue Kommandant (Rainer Schäfer) im Triumphzug ein.

In ihren Schlussworten bedankten sich Sandra Brand und und Steffen Banschbach bei allen Helfern, Mitwirkenden und beim tollen Publikum mit einem dreifachen „Reischeboch, gud druff“.

