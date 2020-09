Kleines „Oktoberfest“ im Café Waldfrieden

Mudau.Ein kleines „Oktoberfest“ der Mudauer Trachtenkapelle genossen zahlreiche Gäste am vergangenen Sonntag im großen Garten des Cafés Waldfrieden. Corona-bedingt waren zahlreiche Proben der Mudauer Trachtenkapelle ausgefallen, die nun in Form eines Open-Air-Konzerts in dem schönen Waldgelände stattfanden. Die Musiker der Trachtenkapelle hatten aber offensichtlich nichts verlernt und schienen ihr zweistündiges Programm unter Leitung von Ralph Müller und ein wenig mehr Normalität ebenso zu genießen, wie die zahlreich erschienenen Musikliebhaber. Bild: Liane Merkle

