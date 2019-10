Kaiserwetter beim Mudauer Bauernmarkt

Mudau.Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, andrat Dr. Achim Brötel und Ortsvorsteher Walter Thier strahlten mit der Sonne am Sonntag um die Wette, die pünktlich zur Eröffnung des 14. Mudauer Bauernmarktes im Naturpark Neckartal-Odenwald die kräftige Regenwand auf die Seite geschoben hatte.

Wieder einmal hatten die Aussteller Glück mit dem Wetter und dadurch auch regen Zulauf, um die Produkte aus dem Odenwald ausgiebig zu präsentieren.

Rippberger stellte die über 20 Anbieter vor: Imkereiprodukte, Kräutertees, Kräutersalze, Biofleisch und -Ziegenkäse, Brotaufstriche, grüne Linsen aus der Musterregion Odenwald, Informationen zum Geopark und zu Workshops, zum Odenwald als eine von nur neun Musterregionen und zur unsinnigen und vermeidbaren Lebensmittelvernichtung. Weiter konnten die Besucher Wanderkarten und Saatgut, Nudeln und andere Produkte vom Geflügelhof, florale Kunstwerke ebenso wie Dekoratives aus Wolle, Filz und Holz, viele Brotsorten, selbst gemachte Marmeladen und die Kuchen und Torten der Landfrauen genießen. Für das leibliche Wohl sorgten neben dem Hegering Mudau auch der Geflügelhof Dambach sowie die Spießgriller. Und gratis gab es ein buntes Musikprogramm, das eröffnet wurde vom Parforcehorn-Ensemble Odenwald unter Leitung von Dr. Edmund Link. Zur Mittagszeit grüßten die Buchener Jagdhornbläser „Waidmanns Heil“ unter Regie von Renate Heitmann. Zum Kaffee begleiteten die Schloßauer Musikanten unter Stabführung von Uwe Prokisch.

Landrat Brötel: „Wer weiter denkt, kauft näher ein“. Er mahnte aber auch an, sich mal wieder an einige Werte zu erinnern, denn früher habe man vor dem Essen gebetet, heute werde das Essen fotografiert. Mit einem Dankeschön an das Organisationsteam des Marktes, Christoph und Alex Müller, Tino Herkert sowie Altmarktmeister Helmut Maier, und dem Anstich des von Raiffeisenmarkt gespendeten Süßmost-Fasses wurde der er Bauernmarkt für eröffnet erklärt. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019