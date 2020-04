„Ist das ein Traum? Oder Wirklichkeit?“

Im zweiten Teil seines Berichtes schildert der Zeitzeuge Dr. Heinrich Köhler die Ankunft der Amerikaner in Mudau und wie sich das Verhalten der Bevölkerung von Freude zu Unbehagen wandelt.

Mudau. „Tränen der Trauer, der Scham und der Wut rinnen mir die Wangen herunter, und ich wehre ihnen nicht. Mein armes krankes Herz droht zu zerspringen vor innerer Erregung. So weit ist es nun gekommen mit dem badischen Vaterland, dem Deutschen Reich und mit uns. Ist das, was sich vor mir abspielt, nicht ein wüster Traum? Ist es Wirklichkeit? Mein Gott, mein Gott! Panzer auf Panzer rollt heran, dicht hintereinander, wirkliche Ungetüme mit langen Geschützrohren und Maschinengewehren nach allen Seiten. Finster und stolz blicken die Soldaten auf uns herab. Auf vielen Panzern sind noch Soldaten aufgesessen, die mit angeschlagenem Gewehr die Fenster der Häuser beobachten. Ich beginne die Ungetüme zu zählen. Bei der Zahl 52 höre ich auf. Doch immer weitere rollen heran.

Frisch und wohlgenährt

Und während so ein gewaltiger Zug von Schloßau einmarschiert, vollzieht sich dasselbe Schauspiel auf der Straße von Scheidental her. Am Schlusse folgt motorisierte Infanterie. Und wie frisch und wohlgenährt sie alle aussehen, die Soldaten. Keine Kinder und keine Veteranen, lauter Männer zwischen 20 und 30 Jahren. Bei der ersten Stockung der Kolonne gehe ich durch sie hindurch zu meinem Bekannten, der ebenfalls weint vor innerer Erschütterung. Ich gehe zu meiner Frau, die immer noch verängstigt im Pfarrkeller sitzt. Ich rufe sie. Zitternd vor Angst kommt sie herauf, glücklich mich wieder zu haben. Welch eine Fügung, dass wir gerade in der gefährlichsten Stunde nicht beisammen waren, und ich den augenfälligen Zusammenbruch der nationalsozialistischen Macht ausgerechnet im Mudauer Parteihaus der NSDAP miterleben durfte.

Der auf zwei Anmarschstraßen sich vollziehende Durchzug der Amerikaner währte ununterbrochen volle drei Stunden. Und gegen diese vielfache Übermacht waren unsere paar Pakgeschütze zum Kampf angetreten! War etwas anderes zu erwarten als schleuniger Rückzug bei eingetretener Kampfberührung? Welch ein gewaltiges Material rollte an uns vorüber! Tanks in allen Größen, Pak und Artilleriegeschütze, Infanteriesturmgeschütze, Munitionskolonnen und motorisierte Infanterie mit je etwa 20 Mann auf dem Wagen. Und in welch einem Tempo fuhren sie durch den Wald von weißen Fahnen, die aus jedem Haus einschließlich denen der bisher wildesten Nazis herausgestreckt wurden.

Um halb 5 Uhr nachmittags trat eine kleine Pause ein, und dann kam die zweite Abteilung, welche die Besetzung des Ortes und die Sicherung des Nachschubs zur Aufgabe hatte. Schnell wurden die Männer in die Häuser verteilt, nicht einzeln, sondern immer in Trupps von 7 bis 50 Mann. Die Bevölkerung zitterte, doch die Angst wich bald einer angenehmen Enttäuschung. Der Eroberer benahm sich höchst anständig und ruhig und verlangte nirgends etwas zu essen. Wo er frische Eier oder Most sah, da bot er zum Tausch aus seinem reichen Vorrat Konserven, Keks, Zigaretten Bohnenkaffee und vieles mehr an. Während der Nacht war es in den Häusern ruhig. Die Soldaten beanspruchten keine Betten, sondern schliefen in ihren Schlafsäcken auf dem Boden. Durch die Straßen rollten aber ohne Unterbrechung weitere Panzer-, Munitions- und Infanteriekolonnen, alles Richtung Buchen, von woher auch starker Geschützdonner zu hören war. Auch von anderen Häusern hörte ich nur gute Berichte. Wo sich allerdings einer sperren und keinen Raum zur Verfügung stellen wollte, wurde scharf eingegriffen und beispielsweise in einem Gasthaus der Auftrag zur Räumung innerhalb von zwei Minuten gegeben.

Stunde um Stunde

Die abgerückten, an die Front vorgezogenen Truppen wurden sofort durch neue, unablässig einströmende Soldaten ersetzt. Auch der Durchzug dauerte ohne Unterbrechung Stunde um Stunde an. Am Himmel kreisten Jabos und beobachteten das ganze Gebiet, während mächtige Bombengeschwader gegen Osten zogen. Ein einziges deutsches Flugzeug machte sich durch heftiges, aber kurzes Maschinengewehrfeuer bemerkbar, um dann sofort wieder zu verschwinden. Die Bevölkerung stand auf der Straße herum. Auf dem Feld wurde gar nichts, im Hause nur das Notwendigste gearbeitet. Menschen im freien Feld wurden von Jabos angegriffen.

Die peinliche Überraschung über all die Mutmaßungen übertreffende Stärke der „Panzerspitzen“ war allgemein, die führenden Nazis sah man überhaupt nicht mehr auf der Straße, der gewalttätige Bürgermeister war tags zuvor mit der Wehrmacht abgezogen. In drei Wochen längstens wollte er wiederkommen! Die Amerikaner aber richteten sich sofort häuslich ein. Eine Ortskommandantur tat sich auf und erließ die nötigen Befehle. Darunter ein Ausgehverbot von abends 6 Uhr bis morgens halb 8 Uhr. Da saß man nun von 6 Uhr abends an seinem Fenster und starrte auf den nie abreißenden Heereswurm. Da die Lichtleitung mehrfach zerstört war, lag ab 7 Uhr alles im Dunkel.

Trauriger Feiertag

Wahrhaftig ein trauriger Karsamstag. Statt im Kreise seiner Lieben oder wenigstens im brieflichen oder telefonischen Verkehr mit ihnen, sitzen wir hier, abgeschnitten von der ganzen Welt, ohne jede Nachricht irgendwelcher Art, auch über das Kriegsgeschehen, das jetzt über uns hinwegbraust, denn auch das Radio funktioniert nicht. Draußen aber rollen die amerikanischen Kolonnen vorbei, immer tiefer nach Deutschland hinein, in ihren Bewegungen nicht den Hauptstraßenlinien folgend, sondern im Zickzack und in Bögen auf Nebenwegen sich vorwärtsbewegend, so dass die deutsche Abwehr immer im Zweifel darüber bleibt, wohin der Stoß wirklich zielt. Und was für ein Stoß! Mit einer Motorisierung, die keine Steigerung mehr kennt.

Um aber nicht durch Funknachrichtungen ihre Bewegungen zu verraten, tragen alle Fahrzeuge, Panzer und so weiter an der Spitze leuchtend rote und gelbe Tücher über dem Kühler, die den über ihnen fliegenden Aufklärern immer die Stelle angeben, an der sie gerade operieren, die sie dann ihrerseits an die höheren Kommandostellen weitergeben, ohne dass die Erdtruppen ein Signal geben mussten.

1. April 1945: Am Ostersonntagmorgen stand man nach dem Gottesdienst auf der Straße herum und lauschte dem von der Front kommenden Artilleriefeuer, das aber erkennen ließ, dass ein organisierter Widerstand nicht vorhanden war, und lauschte den tollen Gerüchten, die von allen Seiten kamen. Da sollte jetzt von uns eine neue Wunderwaffe eingesetzt worden sein, da stand der Feind sieben Kilometer vor Berlin. In den umliegenden Wäldern sollen noch zahlreiche Soldaten sich verborgen halten. Warum wohl? Hoffen sie auf die Rückkehr der deutschen Truppen? Es scheint fast so. Welch eine irrsinnige Idee!

Mehr als gedacht

Eine Sensation besonderer Art rief die vom amerikanischen Kommandanten geforderte Einreichung der List der Mitglieder der NSDAP hervor. Während man allgemein mit höchstens 30 bis 35 Mitgliedern gerechnet hatte, ergab sich aus der Liste, dass nicht weniger als 82 Personen Mitglieder waren. Natürlich erklärte jetzt fast jeder, dass er nur gezwungenerweise eingetreten sei.

Jetzt aber, da die Dinge sich so überraschend schnell und unerwartet gedreht hatten, jetzt muss der Pfarrer am Sonntag einen dritten Gottesdienst einlegen, weil die Kirche die Gläubigen nicht mehr alle zu fassen vermag, die Wert darauf legen, wieder zur Schar der Rechtgläubigen zu gehören.

Der geistige Führer dieser ganzen Nazibewegung in Mudau und Umgebung läuft herum und jammert, weil sein pompöses Haus als Kommandantur der Amerikaner auserwählt und er deshalb aus dem Hause gesetzt wurde.

Besonders charakterlos zeigen sich viele Geschäftsleute, die zum Teil noch zu den Frommen gehörten, aber in den Naziversammlungen sich nicht rührten, wenn ihre Religion verspottet und verhöhnt und die Geistlichen verunglimpft wurden.

Hut ab vor dem Eisenbahnsekretär, der es als Familienvater mit sechs Kindern strikte abgelehnt hatte, in die Partei einzutreten, gerade wegen der Angriffe auf die Religion und der entschlossen war, Zurücksetzung und wenn nötig Entlassung auf sich zu nehmen. Und ihm taten es einige Lehrer gleich. Am 3. April war die NSDAP aufgehoben worden und am 7. April musste das Haus innerhalb einer Stunde geräumt werden. Das dauerte bis zum 20. April. Auf den Ortsstraßen war ein toller Betrieb. Aber jetzt heraus aus den Wohnungen! So hatte man sich die Sache doch nicht vorgestellt.

In den Städten ja, wo ohnehin der Teufel und das Laster regierten, so dass die Strafe nicht ganz unverdient war, aber wir guten und braven Leute auf dem Lande – wir sind fromm und gottesfürchtig. Und trotzdem diese neue Heimsuchung!“

