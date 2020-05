Highlight im nächsten Jahr

Mudau/Waldleiningen.Eine ansprechende Bewirtung, ein Busshuttle in die angrenzenden Gemeinden in Bayern sowie nach Mudau und natürlich ein ansprechendes Ambiente mit toller Bühne und ansprechendem Programm waren Garanten für einen unbeschwerten und genussvollen Kulturabend im Schloss Waldleiningen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Aufgrund der Corona-Pandemie mit ihren notwendigen Einschränkungen müssen die ansonsten zahlreichen Besucher auf ihr Highlight im Schlosshof verzichten.

Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger dankte in einem Statement allen Helfern, Mitwirkenden und Protagonisten für ihr Engagement und ihre langjährige und zuverlässige Mitwirkung, besonders aber dem Fürstenhaus zu Leiningen mit Andreas Fürst zu Leiningen an der Spitze für die Unterstützung und die inzwischen langjährige harmonische Gastfreundschaft. Er hoffte, dass man sich im nächsten Jahr wieder zu wohltuenden Klängen im Leiningschen Schlosshof treffen kann.

Weiter teilte der Bürgermeister den Ortsvorstehern und den Einwohnern mit, dass man in allen Ortsteilen auf das traditionelle Maibaumstellen und die üblichen Feierlichkeiten verzichtet musste. Alternative Einzelaktionen, wie sie der Kindergarten Schlossau angeboten hat, seien möglich, teilte Bürgermeister Dr. Rippberger mit. L.M.

