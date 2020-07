Heimischen Wildtieren auf der Spur

Amorbach/Mudau.Auf dem Smart-Pfad im Odenwald zwischen Mudau und Amorbach startet die erste Pop-up-Aktion zum Ferienbeginn im Dreiländereck.

Wie sieht die Fährte eines Rehs aus? Wie weit springt ein Fuchs? Springe ich weiter als ein Wildschwein? Antworten auf diese Fragen finden Kinder bei der Ferien-Pop-up Aktion „Tierisch was los!“. Mit dem Beginn der hessischen Sommerferien startet die Joachim und Susanne Schulz Stiftung auf dem Smart Pfad ihre erste temporäre Ferienaktion. Ab dem 3. Juli ist sie für alle Besucher an der Station Rehm in Mudau eröffnet.

Große Familienaktionen am 15 Kilometer langen Smart-Pfad, wie sie angelehnt an das letzte Jahr geplant waren, wird es in diesem Sommer coronabedingt nicht geben, dafür sind die Pop-up-Aktionen selbsterklärend, terminunabhängig und über mehrere Wochen hinweg für jeden freizugänglich.

Passend zu den Stationsmerkmalen an der Rehm „Beobachten und Bestimmen“ möchte die Stiftung zum Auftakt der Sommerferien den kleinen und großen Smart-Pfad Besuchern die Stations-Bewohner näherbringen.

Bei einer Wanderung durch den Odenwald können Vögel, Insekten und auch mal ein Eichhörnchen oder ein Hase beobachtet werden, größere Tiere sind leider meist schwer zu entdecken. Um den Smart-Pfad Besuchern zu zeigen, dass es aber sehr wohl ein reges Tier-Treiben auf dem Erlebnispfad gibt, werden die Fährten der Rehm-Stationsbewohner auf den Weg gesprüht. Hier erkennt man dann neuerdings zum Beispiel die Spuren des Fuchses, der sich auf den Weg zum Dachsbau macht.

In der eingerichteten Weitsprungzone können die Smart-Pfad- Gäste dann auch ihre eigene Spur hinterlassen. Hier heißt es springen, vergleichen und markieren. Wie weit reicht die eigene Sprungkraft an den etwa vier Meter weiten Sprung des Wildschweines heran? Auf dem Asphalt dürfen die sportlichen Ergebnisse gerne mit Kreide festgehalten werden.

Tierstimmen erkennen

Wald- und Wiesenbewohner lassen sich nicht nur durch Fährten, sondern auch durch Laute aufspüren. Über sogenannte QR-Codes, die an den vorhandenen Tierstelen angebracht werden, können kleine und große Tierfreunde via Smartphone den Code scannen und gelangen darüber zu den unterschiedlichen Tierstimmen der Stationsbewohner, wie zum Beispiel zum Lachen des Grünspechts.

Die Amorbacher Joachim und Susanne Schulz Stiftung hofft auf ein reges Ferientreiben und wird zu Beginn der baden-württembergischen und bayrischen Sommerferien noch mit weiteren Pop-Up-Aktionen aufwarten. Weitere Informationen und Neuigkeiten im Web unter www.smart-pfad.de und über den Instagram-Kanal smartpfad_odenwald. Noch ein paar nützliche Tipps für den Smart Pfad Ausflug selbst: Kreide und Bleistift einpacken, Expeditionsheft im Touristikbüro abholen oder bei der Stiftung direkt anfordern (info@smart-pfad.de).

