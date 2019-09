Gremium hatte zahlreiche Aufträge zu vergeben

Mudau.Die Behandlung von Bebauungsplänen in Reisenbach, Donebach und Mudau, die Nachverpflichtung von Gemeinderäten sowie diverse Arbeitsvergaben standen im Mittelpunkt der ersten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates unter Vorsitz von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger nach der Sommerpause.

Doch als Einstieg wurden zunächst die Gemeinderäte Patrick Schäfer und Michael Volk nachverpflichtet und im Gremium willkommen geheißen. Nachdem der Ausbau des Brunnenweges in Scheidental mit gleichzeitiger Erneuerung des Mischwasserkanals sowie der Wasserleitung bisher keine Förderbewilligung erhalten hatte, wurde in diesem Jahr nun der positive Zuwendungsbescheid erteilt. Bürgermeister Dr. Rippberger: „Daraufhin konnten wir endlich die von Diplom-Ingenieur Oswald Gehringer (Ingenieur-Büro Sack und Partner Adelsheim) bereits 2016 im Gemeinde- und Ortschaftsrat vorgestellte Gesamtmaßnahme in Höhe von knapp eineinhalb Millionen Euro öffentlich ausschreiben“. Demnach erhielt nun die Firma August Mackmull aus Muckental den Auftrag zur Ausführung der Kanal-, Straßen- und Wasserleitungsbauarbeiten zum Angebotspreis von 1 255 466 Euro. Mit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde die Netze BW aus Tauberbischofsheim für 10 943 Euro betraut.

Diplom-Ingenieur Wolfgang Niemesch aus Mudau erhielt den Auftrag zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 4165 Euro. Aus energetischen und betriebswirtschaftlichen Gründen wird die Abwasserpumpstation in Schloßau umgerüstet und auf den neuesten Stand gebracht. Die Aufwendungen hierzu in Höhe von knapp 50 000 Euro sollen sich nach rund vier Jahren amortisiert haben, teilte die Gemeindeverwaltung mit. Der Gemeinderat vergab den Auftrag zur Nachrüstung einer Pumpe im Abwasserpumpwerk Schloßau im Frühjahr 2020 an die Firma Oeckermann aus Bielefeld zum Angebotspreis von 43 554 Euro und für die elektrische Anbindung inklusive der notwendigen Nebenarbeiten an die Firma Kuhn aus Höpfingen für 5223 Euro.

Erhebliche Mängel

Am Druckwindkessel im Tiefbrunnen III und im Betriebsgebäude des Tiefbrunnens IV in Mudau wurden im Rahmen der turnusmäßigen TÜV-Überprüfung erhebliche Mängel festgestellt. Unter der technischen Abwicklung durch die Stadtwerke Buchen wurde nun nach Gemeinderatsbeschluss die Firma Schuler aus Mosbach mit der Ausführung der Erneuerungsarbeiten für 11 233 Euro beauftragt. Wie Christoph Müller weiter erläuterte, ist dieses „Must-have“ auch bei Tiefbrunnen III unumgänglich, aber aufgrund der Ferienzeit noch nicht genau preislich festgelegt. Der Gemeinderat gab jedoch grünes Licht zu einer Vergabe bis zu 13 000 Euro.

Acht Wohneinheiten

Für den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes „Seniorenzentrum“ mit dem Ziel der Zulassung von zwei Gebäuden mit je acht Wohneinheiten für betreutes Wohnen nahm der Gemeinderat die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung und Behördenanhörung zur Kenntnis, bestätigte den auf dieser Grundlage angepassten Entwurf zur ersten Änderung des Bebauungsplanes „Seniorenzentrum“ und beschloss dessen Offenlegung.

Einen weiteren Schritt in Richtung Verwirklichung eines Bebauungsplanes „Fasanenweg“ im Ortsteil Donebach konnte nach der Auswertung der frühzeitigen Behörden- und Bürgeranhörung unternommen werden. Da hierbei keine gravierenden Bedenken oder Eingaben zu behandeln waren, erfolgte die Zustimmung und Weitergabe an das Ingenieur-Büro für Kommunalplanung in Mosbach. Gleichzeitig wurde die Verwaltung mit den Verhandlungen zum nötigen Grunderwerb betraut. Trotz einiger Anwohnerbedenken und notwendiger Nachbesserungen in Sachen Naturschutz ergab die Anhörung der Behörden und Bürger bezüglich des geplanten Bebauungsplanes „Daniersweg“ in Reisenbach keine Hinderungsgründe, was der Gemeinderat auch so zur Kenntnis nahm. Er beauftragte daher die Verwaltung, die Leistungen des Büros für Umweltplanung abzurufen und den Grunderwerb zu sichern. Bezüglich des Neubaus von vier Krippengruppen im Kindergarten Mudau hat nach Information von Bürgermeister Dr. Rippberger der Stiftungsrat den bisherigen Planungen zugestimmt. Damit kann man den Bauantrag in Kürze auch dem Gremium vorstellen. Man weiß zwar, dass das zuständige Förderprogramm für Kindergartenbau derzeit sehr überzeichnet ist, hofft aber auf baldige Aufstockung. L.M.

