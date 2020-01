„Gemeinsam einen guten Weg finden“

Neckar-Odenwald-Kreis.Im Rahmen der Kreistagssitzung in Mosbach stellten die Chef- und leitenden Ärzte der jeweiligen Abteilungen die im Rahmen des Maßnahmen- und Strukturplans vorgesehenen Änderungen vor, moderiert vom Ärztlichen Leiter der Kliniken, Priv-Doz. Dr. Harald Genzwürker. Er erklärte, die „Innere“ müsse es weiter an beiden Standorten geben, eine Konzentration sei aber mit der Unfallchirurgie in Mosbach vorgesehen. Der Prozess, so Chefarzt Dr. Bernd Gritzbach, laufe in Teilbereichen bereits und habe gute Erfolge gezeigt. Die Konzentration bringe eine Fokussierung und eine bessere Versorgung der Patienten. Der Mosbacher OP könne das „Mehr“ leisten, bestätigten Genzwürker und Gritzbach.

Ein Einschnitt sei der Verlust des Schockraums für Schwerverletzte in Buchen, betonte Genzwürker, der zugleich den Notarztdienst der Kliniken koordiniert. Das sei aber bei 35 Fällen im Jahr vertretbar, zumal, wie später erklärt wurde, durch Verbesserungen im OP die durch weitere Fahrten fehlende Zeit wettgemacht werde und Schwerverletzte ohnehin in Traumazentren geflogen würden.

Dr. Winfried Munz erinnerte daran, dass die Geburtshilfe durch die Bundesgesetzgebung extrem unterfinanziert und kaum wirtschaftlich zu führen sei. Ihm sei wichtig, die Abteilung dort anzusiedeln, wo die Viszeralchirurgie künftig sei, und das sei in Buchen. Er plädierte dafür, gemeinsam einen guten Weg für die Geburtshilfe im Kreis und die ebenso wichtige Gynäkologie zu finden.

Pflegedienstleiter Kurt Böhrer ergänzte, dass die italienischen Hebammen, die die Geburtshilfe zuletzt verstärkten, Mosbach zum 31. März verlassen. Es bleiben dann ab April 2,9 Vollzeitpersonalstellen, nötig wären sechs. sab

