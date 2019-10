Gelungenes Klassentreffen in Mudau

Mudau.Die ehemaligen Mudauer Schüler des Jahrgangs 1959 treffen sich regelmäßig und es gibt immer eine ganze Menge zu erzählen von dem, was war und dem, was ist. Über 30 „Ehemalige“ kamen dieses Mal zusammen. Nach dem Sektfrühstück fuhr man mit dem Bus nach Großheubach. Bei herrlichem Spätsommerwetter ging es durch die Weinberge über den Kreuzweg zur Maria-Hilf-Kapelle und weiter zum Kloster Engelberg. Dort angekommen, stärkte man sich bei Dunkelbier und deftigen Speisen und erzählte von der Schulzeit in den frühen siebziger Jahren. Am Nachmittag brachte der Bus die Gruppe zum Kaffeetrinken wieder zurück nach Mudau. Dort traf auch der einstige Klassenlehrer Gernot Hauk auf seine frühere Klasse. Gemeinsam unternahm man einen kleinen Rundgang durch Mudau. Nach dem Abendessen saßen die Klassenfreunde lange beisammen, schauten Bilder an, erzählten vom Landschulaufenthalt in Steinebach am Wörthsee und von der Abschlussfahrt nach Luxemburg. Am Ende waren sich alle einig, dass es ein gelungenes Klassentreffen war und man sich in fünf Jahren wiedersieht. Bild: Liane Merkle

