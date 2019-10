Scheidental.„O’zapft is“ hieß es dieser Tage nicht nur in Cannstadt und auf der Wies’n, sondern auch beim 80. Geburtstag der Scheidentaler Feuerwehr. Abteilungskommandant Cornel Schwab und Ortsvorsteher Klaus Schork meisterten den Anstich synchron für Fest- und Bockbier, was der zweitägigen Geburtstagsfeier bereits einen gemütlich bayrischen „Geschmack“ verlieh, der sich am Festabend mit Haxen und am Festsonntag mit Weißwürsten noch verstärkte.

Ansonsten galt der Samstag vor allem der Würdigung langjähriger und verdienter Einsatzkräfte, und der Sonntag stand ganz im Zeichen des vierten Scheidentaler Oldtimertreffens mit lustigen Trecker-Spielen. Darüber hinaus gab es verschiedene feuerwehrtechnische Vorführungen und jede Menge Gaudi für Jung und Alt. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.10.2019