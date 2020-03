Führungsspitze wiedergewählt

Schloßau.Im vergangenen Jahr wurde die Abteilungswehr Schloßau zu 27 Einsätzen gerufen, die sich in je drei Kleinbrände A und B, ein Großbrand, zwölf technische Hilfeleistungen und drei sonstige Einsätze sowie Fehlalarme gliederten. Im Mittelpunkt dabei ein Großbrand im Mudauer Gewerbegebiet „Stöckig“, bei dem sich ein Pkw, ein Wohnwagen, ein Anhänger und gelagertes Holz entzündet hatten. Über dieses Ereignis und weitere Aktivitäten der Wehr ging es am Samstag bei der Jahreshauptversammlung.

34 Aktive

Abteilungskommandant Hilmar Schüßler freute sich über den regen Besuch bei der Versammlung und dankte alle Beteiligten für die Unterstützung. Die Schloßauer Wehr besteht aktuell aus 34 Aktiven mit fünf Übernahmen und einem Neuzugang, neun Männern in der Alterswehr und sieben Jugendlichen. Im oberen Soll liegt der Ausbildungsstand, betonte Schüßler weiter, der sich durch 17 Maschinisten, 28 Sprechfunker, 15 Truppführer, sechs Gruppenführer, ein Zugführer und 18 Atemschutzgeräteträger begründet.

Neben den Einsätzen traf man sich zu Übungen und Ausbildungen wöchentlich, wobei besonderer Wert auf die Beherrschung der Gerätschaften und deren Pflege gelegt wurde. Hinzu kamen noch diverse Instandsetzungsarbeiten im und am Gerätehaus. Nicht ohne Stolz hob der Abteilungskommandant die hohe Zahl von ehrenamtlich geleisteten Stunden hervor und erinnerte an die Anschaffungen wie den mobilen Faltbehälter für Löschwasser, die Erneuerung der Abgas-Absauganlage und an den Handlauf im Gerätehaus.

An der „Heißen Ausbildung“ hatten Christian Brech, Michael Scheurer, Simon Herkert, Heiko Balles, Rolf Balles, Alexander Giebel, Matthias Giebel, Fabian Schultis, Hilmar Schüßler und Steffen Münkel erfolgreich teilgenommen. Neben den Brand- und sonstigen Einsätzen resümierte Schriftführer Heinrich Klohe ausführlich die Inhalte der technischen Hilfeleistungen wie Überflutungen, Sturmschäden, Verkehrsunfälle und diverse Sicherheitsdienste.

Neben den Ausschusssitzungen war man auch bei einigen Veranstaltungen, Jubiläen und Feuerwehrfesten präsent. Über eine rege Jugendwehr berichtete im Anschluss Jugendwart Michael Schork, der die Dienstabende und geselligen Aktivitäten in Erinnerung rief und die Werbung um neue Mitglieder in den Vordergrund stelle. Da es am Kassenbericht nichts zu beanstanden gab, erfolgte die einstimmige Entlastung der Führungsspitze.

Im Anschluss wurden von Gesamtkommandant Markus Peiß die Jugendlichen Nico Allgeier, Lennard Emig, Lucas Fertig, Selina Henn, Antonia Schüßler und Neuzugang Henning Wolf in die aktive Wehr übernommen.

Unter der Wahlleitung von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger ergaben die Neuwahlen zur Abteilungsführung folgendes einstimmiges Ergebnis: Abteilungskommandant Hilmar Schüßler, stellvertretender Abteilungskommandant Markus Peiß, Schriftführer Daniel Scheuermann, Kassenwart Werner Balles, Kassenprüfer Alexander Giebel und Heiner Klohe, Gesamtausschuss Michael Scheurer, Ausschuss Simon Herkert, Christian Brech, Michael Scheurer, Alfred Plattek, Matthias Giebel, Fabian Schultis, Florian Pfefferkorn, Jugendgruppenleiter Michael Schork, stellvertretender Jugendgruppenleiter Jonas Fertig, Jugendbetreuer Fabian Schultis, Heiko Balles und Florian Pfefferkorn.

Für seine Tätigkeiten im Gesamtausschuss wurde Christian Brech, für seine Tätigkeiten als Betreuer in der Jugendfeuerwehr Berno Allgeier und für sein Engagement als Betreuer in der Jugendfeuerwehr Tristan Leonhard mit je einem Präsent bedacht.

Mit Ehrenurkunde, Ehrennadel und einem Präsent wurden Ludwig Trunk für 50-jährige Mitgliedschaft, Heinrich Klohe für seine 35-jährige Mitgliedschaft und 27 Jahre als Schriftführer sowie Werner Balles für 25 Jahre Kassenwart ausgezeichnet.

Ausblickend auf die anstehenden Termine nannte Hilmar Schüßler den Tag der offenen Tür im Feuerwehrgerätehaus am 30. August, das Schlosskonzert Waldleiningen am 18. Juli und das Vereinsschießen am 26. September. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020