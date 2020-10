Frontalzusammenstoß endete tödlich

Zu einem tödlichen Frontalzusammenstoß ist es am Freitagmorgen in Mudau gekommen. Ein Auto und ein Pkw sind am Ortsausgang in Richtung Steinbach kollidiert.

Mudau. Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Polizei am Freitag gegen 9.45 Uhr in der Steinbacher Straße in Mudau gerufen.

Der 68-jährige Fahrer einer Audi-Limousine kam nach Polizeiangaben aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Milchlastwagen. Durch den Aufprall erlitt der 68-Jährige tödliche Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle.

Lkw-Fahrer unverletzt

Der Fahrer des entgegenkommenden Lkw blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 25 000 Euro. Die Steinbacher Straße war während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis 13.45 Uhr voll gesperrt. Neben mehreren Fahrzeugen der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.10.2020