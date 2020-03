Freude über 26 neue Mitglieder im vergangenen Jahr groß

Mudau.Mit 26 Neueintritten im vergangenen Jahr kann der VdK-Ortsverband Mudau aktuell auf 274 Mitglieder stolz sein und dies bei steigendem Interesse seitens der Gesellschaft. „Der Sozialverband VdK gehört zu den Gruppen, die auf Wachstumskurs sind. Wir haben keine Nachwuchsprobleme, weil viele Menschen aufgrund sozialer Ungerechtigkeiten die Notwendigkeit eines starken Sozialverbandes erkennen“, meinte Franz Brenneis als Ortsverbandsvorsitzender des örtlichen VdK kürzlich im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Engel“.

Schwerpunkte

Brenneis dankte allen, die sich für die Inhalte des Sozialverbandes eingesetzt haben, besonders den engagierten Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz sowie der Gemeinde und den örtlichen Vereinen für das harmonische Miteinander. Als einer von 34 Ortsverbänden im Neckar-Odenwald-Kreis mit einem Altersdurchschnitt von knapp 60 Jahren gelte der Mudauer Ortsverband als fester und anerkannter Bestandteil für Rat- und Hilfesuchende in fast allen sozialen Bereichen. Die Schwerpunkte liegen nach wie vor in den Bereichen Renten- und Behindertenfragen, Sozialrecht und Witwen- und Waisenrente.

Im Anschluss informierte Schriftführerin Waltraud Gaibler ausführlich über die Inhalte der Aktivitäten im vergangenen Jahr, die Vorstandssitzungen und die Präsenz bei Geburtstagen, Jubiläen und Beerdigungen. Weiter erinnerte sie an die zwei Vesper- und Kaffeenachmittage im Café Waldfrieden, an den Präventionsvortrag der Polizei in Zusammenarbeit mit dem Ortsverband Schloßau, den Benefizabend mit Vera Deckers, den Ausflug zur Bundesgartenschau nach Heilbronn und das Mobilitätstraining mit dem VRN.

Den Benefizabend hatte man in Kooperation mit den Siedler- und Gartenfreunden sowie mit dem Heimat- und Verkehrsverein und den Landfrauen zugunsten der Mudauer Kindergärten organisiert und durchgeführt. Vertreten war man natürlich auch auf dem Kreisverbandstag in Mosbach, der Versammlung der Frauenvertreterinnen in Mosbach und an der Feier zum Volkstrauertag, wo Franz Brenneis am Ehrenmal einen Kranz niedergelegt hatte. Die Schriftführerin Gaibler resümierte zudem die gelungene Weihnachtsfeier, den „runden Tisch“ beim Kreisverband und die Jahreshauptversammlung.

Trotz einiger Ausgaben berichtete Kassenwartin Elke Habedank über einen zufriedenstellenden Kassenstan und da die Kassenprüfer Friedolin Schwab und Paul Drabinski keine Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder dem Vorstand als Dankeschön für die geleistete Arbeit einstimmig Entlastung. Zusammen mit dem Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger zeichnete Ortsverbandsvorsitzender Franz Brenneis einige besonders langjährige und verdiente Mitglieder aus. Das Treueabzeichen mit Ehrenurkunde in Silber für zehn Jahre Mitgliedschaft im VdK erhielten Waltraud Gaibler, Reiner Mechler, Ulrike Schellbach, Elmar Schneider und Sylvia Schneider. Mit dem Goldenen Treueabzeichen und Ehrenurkunde für 25-jährige Treue zum Sozialverband geehrt wurden Roswitha Bopp, Markus Burkardt, Angelo Di Lenarda und Helmut Kerber. Mit der Verdienstnadel des Landesverbandes in Gold für verdiente Vorstandsmitglieder wurden ausgezeichnet: Liane Merkle (seit 2004 stellvertretende Vorsitzende), Leo Damm (seit 2004 Beisitzer), Ursula Damm (Familien- und Frauenvertreterin seit 2010) und Kurt Habedank (seit 2001 Beisitzer).

Grußworte

Lob für den sehr gut geführten Verein und auch die juristischen Beratungen in Sozialfragen sowie die enge Einbindung des Ortsverbandes in die örtliche Gemeinschaft gab es in den Grußworten zu hören. Kreisvorsitzender Karlheinz Diemer stellte die Leistungen des VdK näher vor und der Schloßauer Ortsverbandsvorsitzende Hans Androsch hob die soziale Verantwortung der beiden Ortsvereine und die sehr gute Zusammenarbeit hervor. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.03.2020