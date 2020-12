Fokus auf dem Klimawandel

Mudau/Amorbach.Zwar konnte die Joachim & Susanne Schulz Stiftung ihr zehnjähriges Bestehen in diesem Jahr nicht wie ursprünglich geplant groß feiern, dennoch blicken die Verantwortlichen zufrieden auf 2020 zurück und sind voller Vorfreude auf ein aufregendes Jahr 2021.

Derzeit setzt sich der Vorstand aus Dr. Lars Bühring, Monika Möller-Stegerwald, Hannes Wolf und Sofie Klopsch zusammen. Im Kuratorium sind Matthias Bauer, Ingeborg Eichhorn, Karin Fleischer, Prof. Dr. Edmund Link, Gisela Morsch und Wilhelm Schwender unter Vorsitz von Hubert Wagner. Und gemeinsam ist man stolz auf das Bewegte und Erreichte in den vergangenen zehn Jahren.

Positiver Rückblick

Die gemeinnützige Stiftung, welche Ende 2010 von Susanne Schulz-Everth gegründet wurde, blickt zurück auf fast 400 bewilligte Förderungen und erfolgreich umgesetzte Projekte in der Region, die in erster Linie für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT, begeistern sollen. Als Aushängeschilder für die gemeinnützige Arbeit dienen dabei auch die beiden stiftungseigenen Konzepte, das MINT-Bildungsprogramm „expirius“, welche es seit 2014 gibt, und Deutschlands längster MINT-Outdoor Erlebnispfad „Smart Pfad“. Dessen Eröffnung war im Jahr 2019. Insgesamt über 1,5 Millionen Euro kamen dadurch seit der Stiftungsgründung aus eigenen Mitteln der Region rund um Amorbach und Mudau zugute.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke, um gemäß ihrer Satzung das Gemeinwesen der Gemeinde Mudau sowie der Stadt Amorbach und deren Umgebung zu stärken, gemeinsame bürgerschaftliche Verantwortung zu fördern und Kräfte der Innovation zu mobilisieren.

Darüber hinaus setzt man auf verantwortliches Handeln und nachhaltige Innovationen im dringend benötigten Umwelt-, Natur- und Klimaschutz. Unter dem Slogan „Hier & Jetzt: Klima. Zukunft. Gestalten.“ möchte die Joachim & Susanne Schulz Stiftung in den kommenden Jahren unter anderem den Klimawandel in der Region in den Fokus rücken.

Die Umweltkampagne startet am 13. März mit der interaktiven Ausstellung „MenschenWelt“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), wofür die Türen der dann frisch sanierten „Villa Schulz“ in Amorbach sieben Wochen lang für die Besucher der DBU-Umweltausstellung geöffnet sein werden.

Kooperation mit Naturpark

Um die thematischen Inhalte der „MenschenWelt“ Ausstellung in direkten Bezug zur Region zu bringen, hat die Stiftung weitreichende Kooperationen geknüpft, unter anderem mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald. Dieser wird einen Großteil zur lebendigen Ausstellung mit Sonderprogramm beisteuern.

Im Sommer 2021 soll dann das diesjährige Stiftungsjubiläum und die Fertigstellung der „Villa Schulz“, dem ehemaligen Wohnsitz des Stiftungsgründerpaares Joachim und Susanne Schulz, gebührend gefeiert werden.

Aufwendige Sanierung

Nach aufwendigen Sanierungsarbeiten werden ab dem Frühjahr die Räumlichkeiten in neuem Glanz für vielfältige Veranstaltungsreihen zur Verfügung stehen. Vor allem Kindern und Jugendlichen sollen hier abwechslungsreiche Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten angeboten werden. „Wohin die Reise in den kommenden zehn Jahren gehen wird, dafür gibt es weitere vielfältige Ideen. Aber auch die Bürger aus der Region sind dazu angehalten, die ,Villa Schulz’ mit Leben zu füllen“, appelliert der Vorstand.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020