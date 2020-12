Familienunternehmen musste nach über 350 Jahren schließen

Mudau.Die Schaufenster sowie das gesamte Anwesen waren schon leergeräumt, etwas traurig stand Karl Götz im Eingang seines Ladens. Nun endete am Montag endgültig das Bestehen des über 350 Jahre alten Schuhhauses Götz mit seiner Orthopädie- sowie Fußpflegeabteilung. Und die Gemeinde Mudau wurde so um eine langgehegte Dienstleistung ärmer.

Das Traditionsgeschäft galt als das älteste Mudauer Geschäft, welches im gesamten süddeutschen Raum als drittältestes Geschäft mit einem Inhabernamen geführt wurde. Lediglich in München gab es noch zwei Firmen mit älterem Datum. Wehmütig und mit vielen Erinnerungen bepackt blickte Karl Götz auf das bereits verkaufte Anwesen und bedankte sich in einem kurzen Statement bei seiner Kundschaft für deren jahrelange Treue. Lange Zeit gehörte auch Monika Horn als zuverlässige und versierte Mitarbeiterin zum „Geschäftsinventar“, wofür ihr ein besonderes Dankeschön des Chefs galt.

Schwierige Lebensumstände

Bei einem historischen Rückblick auf das Schuhhaus Götz und damit auch auf das altehrwürdige Schuhmacherhandwerk in der Gemeinde Mudau, werden zudem auch die schwierigen Lebensumstände der damaligen Bevölkerung im Odenwald deutlich. So waren auch die Kinderjahre von Karl Götz sen. geprägt von einer allgemein herrschenden Not in einer Zeit des Umschwungs von der Weimarer Republik zur Machtübernahme durch die NSDAP. Im Hitler-Regime wurde er im Alter von 20 Jahren zur Deutschen Wehrmacht einberufen, wo er von 1935 bis 1937 seinen Wehrdienst absolvierte.

Mit Ende des Zweiten Weltkrieges kehrte er 1945 in die Heimat zurück, wo er bereits am 29. November 1944 Johanna Götz, geborene Benig, aus Schloßau geheiratet hatte. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Mit der ihm eigenen Tatkraft übernahm er sofort nach Kriegsende den elterlichen Betrieb. Nachdem die größten Schwierigkeiten der Jahre unmittelbar nach dem Krieg überwunden waren – man denke an die Währungsreform von 1948 – konnte der Betrieb modernisiert werden. Hier bot sich an, das Geschäft vom Stammhaus (neugebaut 1913) zu verlegen und gegenüber der Ökonomiegebäude das neue Geschäftshaus mit Schuhen, Lederwaren und Sportartikeln sowie einer Werkstatt zu errichten. 1954 erfolgte die Eröffnung.

Nicht nur beruflich engagiert

Waren alle früheren Generationen darauf angewiesen, neben dem Handwerksbetrieb eine Landwirtschaft mit zu betreiben, so ließ das neue Geschäftsverständnis dies nicht mehr zu. Karl Götz sen. gab folgerichtig die Landwirtschaft auf und konzentrierte sich ausschließlich auf sein Geschäft. Er führte dies zusammen mit seiner Frau über drei Jahrzehnte mit großem Geschick, Einsatz und Erfolg. Trotz der starken beruflichen Beanspruchung fand er Zeit, sich auch für die Belange der Gemeinde – er gehörte 24 Jahre dem Gemeinderat Mudau an – und der örtlichen Vereine einzusetzen. So war er unter anderem neun Jahre Vorsitzender des Gesangvereins „Frohsinn 1842“. Sein besonderes Hobby, die Brieftauben, dürfen an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.

Jubiläum war ein Höhepunkt

Für ihn als Geschäftsmann war es ohne Zweifel der Höhepunkt, als er im Jahre 1977 das 300-jährige Betriebsjubiläum feierte. Sein Interesse für die Familiengeschichte und die Anfänge und Entwicklung des von ihm geführten Geschäfts ließen ihn erfolgreich Nachforschungen über die Vergangenheit anstellen. So erbrachte er aufgrund auffindbarer Urkunden den Nachweis, dass die Männer der Familie Götz in ununterbrochener Tradition seit dem Jahre 1666 als Schuhmacher in Mudau ansässig waren. Die Familie gehört damit zu den ältesten Handwerkerfamilien der Gemeinde und des Kreisgebietes. Durchaus erwähnenswert ist, dass von den im Jahre 1852 in Mudau bestehenden 42 Schuhmachereien 1977 nur noch zwei und ab dem 1. Dezember keine mehr übrig geblieben waren.

Das Jubiläum wurde offiziell am 11. April 1977 begangen. Der Schuhmachermeister Karl Götz sen. vertrat zwölf Jahre lang die Interessen seines Berufsstandes auch als Innungsobermeister. Nach erfolgreichem Berufsleben schienen ihm am 1. Januar 1978 die Voraussetzungen gegeben, die Geschicke des Geschäfts in die Hände von Sohn Karl Wendelin zu legen. Dieser hatte im Jahre 1976 an der Max-Sahm-Schule in Frankfurt zusätzlich zu seiner Ausbildung als Schuhmachermeister und Kaufmann die Meisterprüfung in der Orthopädie abgelegt. Dadurch erweiterte er das Geschäft mit einer Orthopädie- und Fußpflegeabteilung mit neuzeitlichen Maschinen und Behandlungsgeräten.

Zeitweise sechs Beschäftigte

Er wurde in der Führung des zeitweise sechs Mitarbeiter zählenden Betriebes unterstützt von seiner Ehefrau Theresia, geborene Allabar, die vor allem als Fachkraft in der Verkaufsabteilung tätig war. Das Ehepaar hat vier Kinder.

„Handel hat sich verändert“

Sohn Carlo Götz, ursprünglich ebenfalls gelernter Schuhmacher und nach dem nachgeholten Abitur und Studium in Physik und Mathematik heute Rektor der Gewerbeschule in Eberbach, erläutert: „Inzwischen ist das Schuhmacherhandwerk in Deutschland nahezu ausgestorben und Schuhe werden heute industriell gefertigt. Sie unterliegen einer schnellen modischen Entwicklung, mit der ein Handwerker nicht Schritt halten kann. Während meiner Ausbildung zum Schuhmacher von 1986 bis 1989 hat sich dies bereits abgezeichnet und für mich war klar, dass das Schuhmacherhandwerk keine Lebensgrundlage mehr bieten wird. Auch der Handel mit Schuhen hatte sich grundlegend verändert. Eine immer schneller sich ändernde Mode und der neu hinzugekommene Internethandel haben den Markt so stark verändert, dass mit dem Schuhverkauf in einem Dorf mit circa 5000 Einwohnern keine Lebensgrundlage mehr besteht.“

Nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 2004 habe sein Vater folgerichtig den Schuhverkauf immer stärker reduziert und sich stattdessen auf die Nische mit orthopädischen Schuhen und Einlagen konzentriert, von deren Herstellung er bis zur endgültigen Rente mit jetzt 74 Jahren leben konnte.

Mit dem Verkauf des Anwesens endete nun auch die Tradition des Schuhmacherhandwerks Götz in Mudau. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020