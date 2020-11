Mudau.Mudau ohne Fastnacht ist ebenso unvorstellbar wie die Fastnacht der „Mudemer Wassersucher“ ohne ihr „Eau de Mudagne“. Entsprechend motiviert machte sich Wassersucher Nobert „Noby“ Münch mit seiner Wünschelrute auf, um das wertvolle Nass an gewohnter Stelle am Brunnen des Alten Rathauses auszumachen. Aber er erlebte eine herbe Enttäuschung, denn in Zeiten von Corona versammelt sich noch nicht einmal das Wasser an konzentrierter Stelle.

Qualität geprüft

Zum Glück entdeckte er eine gut beschilderte Schatzkarte, die ihn zum „Eau de Mudagne“ führte. Der Ort bleibt geheim, damit es dort keine Menschenansammlungen gibt. Aber Wassersucher Noby hat genügend Wasser abgefüllt, damit die Mudauer Narren über die Kampagne kommen.

Zusammen mit Sitzungspräsident Florian Stuhl wurde die Qualität geprüft und von Angelo Walter in seiner Funktion als Ortsscheller die traditionelle Fastnachtsurkunde auf dem Hochstuhl des Smart-Pfads Odenwald verlesen sowie von Daniel Schäfer am Mudauer Galgen das Motto der Kampagne 2020/21 bekannt gegeben: „Net nur an Karneval – es ganze Johr is Maskenball. Denn während der Corona-Pandemie, kannscht gucke her, kannscht gugge hii, alli Lejt häbbe Maske in ihr’m G’sicht“.

Als Beweis der erfolgreich verlaufenen Wassersuche wurden die diversen Aktionen bereits am Fastnachtsbeginn in den Sozialen Netzwerken per Videoclips veröffentlicht, natürlich nachdem das traditionsreiche Lumpenglöckle in bewährter Weise die Fastnacht eingeläutet hatte.

Wassersucher Noby und das Vorstands- und Sitzungsteam der KaGeMuWa hoffen, dass es ausnahmsweise mal online genügend Follower gab, die in Zeiten von Corona auf diese Weise das Brauchtum erhalten, denn irgendeine Fastnacht wird man in Mudau auf die Beine stellen. Die Vorbereitungen dazu sind in Planung. L.M.

