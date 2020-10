Einer der mitgliederstärksten Vereine im Sportkreis

Reisenbach/Mudau.Die Tatsache, dass die TSG Reisenbach/Mudau zu den fünf mitgliederstärksten Sportvereinen im Sportkreis Buchen zählt, macht die Verantwortlichen an der Spitze besonders stolz. Das liegt daran, dass der Mudauer Ortsteil aus gerade mal knapp 400 Einwohnern besteht und die TSG als Mehrspartenverein ohne Fußball allein 1124 Mitglieder hat, und zwar gut verteilt auf alle Altersklassen.

Dass sich diese Zahl auf ein enormes Maß an Organisation und Planung, auf vielfältiges ehrenamtliches Engagement und Begeisterung durch die Verantwortlichen mit Anette von Wedel an der Spitze stützt, versteht sich von selbst. Deutlich wurde dies auch in den Rechenschaftsberichten der Funktionsträger im Rahmen der Mitgliederversammlung in der Mudauer Odenwaldhalle.

Nach der Totenehrung und dem Dank an alle Helferinnen und Helfer, Funktionäre und ehrenamtlich Verantwortliche für ihr Engagement hob die Vorsitzende Anette von Wedel die Inhalte der Sportangebote hervor. „Ob im Kleinkindturnen, im Geräteturnen, beim Tanzen, bei der Wassergymnastik, in den Fitness-Kurs-Angeboten, beim Wandern/Radfahren oder sonstigen Sportbereichen steht die Bewegung im Vordergrund“, betonte von Wedel.

Spaß und Freude

„Unseren Mitgliedern bieten wir unter fach- und sachkundiger Betreuung Spaß und Freude, vermitteln Motivation und Erlebnisse, ein Tun für die Gesundheit und Körperwahrnehmung, einen Ausgleich, Entspannung und natürlich auch Geselligkeit sowohl in Reisenbach als auch in Mudau, Schloßau, Steinbach, Fahrenbach und überregionalen Orten“.

Ein breitgefächertes Spektrum für alle Altersklassen in den Bereichen Anfänger, Fortgeschrittene und Gesundheitsbewusste für drinnen und draußen werde aktuell geboten von 35 ehrenamtlichen Übungsleiterinnen und Helfern. Rückblickend erinnerte die Vorsitzende an die Beteiligung beim großen Kinderturnfest in Osterburken, an die Winterwanderung für Übungsleiter sowie Vorstandssitzungen. Präsenz zeigte man zudem bei den Veranstaltungen des Badischen Sport Bundes, des Ehrenamtszentrums in Heidersbach sowie des Sportkreises Buchen am Ehrenamtsevent des Neckar-Odenwald-Kreises. Zukunftsorientiert würden auch regelmäßige Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Übungsleiter und Vorstandsmitglieder besucht. Abschließend ihres Berichts dankte Anette von Wedel den betreffenden Gemeinden für die Bereitstellung der Sportstätten und für das harmonische Miteinander.

Über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichtete im Anschluss Schatzmeister Stefan Galm und ihrer Funktion als Ressortleiterin für Wettkampfsport resümierte Gabi Schäfer die Turnerjugend Bestenwettkämpfe in Tauberbischofsheim mit einem dritten Platz unter zehn Mannschaften, die Teilnahme mit 30 Kindern am Kinderturnfest in Osterburken, die Gaueinzelmeisterschaften und die Gauliga in Tauberbischofsheim.

Reges Vereinsleben

Das rege Vereinsleben wurde zudem deutlich in den Berichten von Christa Hartl als eine der Verantwortlichen im Freizeitsport, ebenso wie von Petra Moser, die über die derzeit angestrengten Bemühungen um ein Hygienekonzept für die Wassergymnastikgruppen im Schloßauer Schwimmbad informierte. Jürgen Ziegler berichtete über das Wandern mit drei Unternehmungen in der Region und Miriam Schäfer für die Sportabzeichen-Prüfungen mit vielen „Wiederholungstätern“. Da die Kassenprüfer Jürgen Ziegler und Christian Moser keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten und dem Vorstand eine geordnete und zukunftsweisende Arbeit bescheinigten, erteilten die Mitglieder auf Antrag von Ortsvorsteher Walter Thier dem gesamten Vorstand einstimmig Entlastung als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit.

Der Ortsvorsteher bezeichnete die TSG Reisenbach/Mudau als „hervorragenden Werbeträger für die Gemeinde“.

Abschließend der Versammlung gab die Vorsitzende von Wedel bekannt, dass man – wenn möglich – unter anderem am 15. November die Gymwelt Convention in Waghäusel-Wiesental, am 21. November die Gaueinzelmeisterschaften Gerätturnen weiblich in Tauberbischofsheim sowie mit Alfred Czech, Anette von Wedel und Christine Söhner als Delegierte den Landesturntag in Weingarten besuchen werde. Weiterhin geplant seien die Aus- und Fortbildungen auf Gau- und Turnerbundebene, die Sportabzeichen-Abnahme, eine Bergtour im Spätsommer sowie Wochenend- und Tageswanderungen mit Jürgen Ziegler und Alfred Czech. L.M.

