Mudau.Eine schöne Überraschung erlebten die Kinder des Mudauer Kindergartens in der Kirche St. Pankratius. Dort wurde ein Familien-Wort-Gottesdienst mit Alexandra Blaschek, Gemeindereferentin in Ausbildung, gefeiert, vorbereitet von den Erzieherinnen und den Schulanfängern des Kindergartens St. Marien.

Nach dem gemeinsam gesungenen Adventslied „Wir sagen euch an“ folgten Nikolauslieder und ein kleines Rollenspiel, das die großen Kindergartenkinder im Altarraum sehr überzeugend aufführten:

Der Siebenschläfer Simon will in diesem Jahr den Besuch des Nikolauses bei den Tieren im Wald nicht wie sonst verschlafen. Mit Hilfe seiner Freunde, der Krähe, dem Specht, dem Eichhörnchen, dem Fuchs und der Eule, schafft es Simon schließlich, wach zu werden, als Sankt Nikolaus kommt. Der Bischof findet für jedes Tier warme Worte und beschenkt sie mit Nüssen, Obst, Brot und Rüben. Simon ist glücklich. Mit dem schlafenden Siebenschläfer in seiner Jackentasche zieht Sankt Nikolaus weiter.

Mit dem Lied „Sei gegrüßt, lieber Nikolaus“ stand er dann im Bischofsgewand in der Kirche, der Bischof Nikolaus (gespielt von Gerald Hemberger). In Reimform begrüßte er die Kinder und deren Familien. Alle fassten sich an den Händen und die Kirche hallte vom fröhlichen Gelächter der vielen Besucher wider. Er drückte so manche kleine Hand und hatte auch eine Kleinigkeit für jedes Kind dabei.

Kleine Freude bereitet

Um auch denjenigen, die aufgrund ihres Alters nicht am Nikolausgottesdienst teilnehmen konnten, eine kleine Freude zu bereiten, besuchten die Vorschüler einige Tage später die Altenheime in Steinbach und Mudau. Da standen dann auch die Lieder, die im Gottesdienst gesungen wurden, auf dem Programm. Ein Singspiel, bei dem sich die Altenheimbewohner mit einbringen konnten, und ein Lichtertanz der Kinder bereiteten den Zuschauern besonders große Freude.

Zum Abschluss sangen alle gemeinsam Adventslieder, die auch alte Menschen schon in ihrer Kinderzeit gesungen haben und entsprechend groß war die Zahl der mitwirkenden Sänger. Bei der anschließenden Bewirtung der Kindergartenkinder durch die Altenpflegerinnen konnte man auch Stimmen aus der Kinderschar hören: „Das hat richtig Spaß gemacht!“ Und das konnten alle Beteiligten unterstreichen.

