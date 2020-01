Ein beachtlicher und vielseitiger Bestand

Mudau.Die Bürgerstiftung Mudau mit ihren zahlreichen segensreichen Aktivitäten in den verschiedensten Bereichen in der Gemeinde ist auch weiterhin aktiv. Die Stiftung ist aus dem Verein „Mudau 2002“, der so erfolgreich die damaligen Heimattage organisiert hatte, entstanden und hat sich zum Ziel gesetzt, mit der Unterstützung förderungswürdiger Projekte das Zusammenleben in der Gemeinde und den Bürgersinn zu fördern.

Wie Bürgermeister i.R. und Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Mudau Wilhelm Schwender mitteilt, seien die bisherigen Standorte der beliebten Bücherbörse nach der gelungenen Sanierung des Mudauer Rathauses wieder in gewohntem Umfang vorhanden. Insbesondere stehe das größte Bücherangebot im Leseraum des Rathauses im Obergeschoss für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Genutzt werden kann zudem auch das kleinere Regal direkt im Eingangsbereich des Rathauses, die Regale in den Vorräumen der örtlichen Sparkasse und in der Volksbank mit Zugang rund um die Uhr oder zu den üblichen Geschäftszeiten.

Dank der zahlreichen Bücherspenden konnte ein beachtlicher und vielseitiger Bücherbestand für alle Altersschichten und Geschmäcker aufgebaut werden. Bei der gesamten Bücherbörse gibt es kein Personal und so vertraut man auf die Ehrlichkeit der Nutzer. Die Handhabung ist dabei nach wie vor sehr einfach, betont Schwender. Bücher können erworben und/oder getauscht werden. Für den Erwerb eines Buches bittet man um eine Spende ab ein Euro in die aufgestellte Kasse. Bei Rückgabe der Bücher oder bei Bücherspenden im Leseraum des Rathauses sei hierfür ein ausgeschildertes Regal zu verwenden. Für alle Standorte ist als Betreuer Walter Stolz tätig, der die Regale mit großer Umsicht kontrolliert und wieder ergänzt. Weiter teilte Wilhelm Schwender mit, dass Förderanträge an die Bürgerstiftung rechtzeitig vor der nächsten Sitzung des Kuratoriums am Montag, 16. März um 19.30 Uhr in der „Goldenen Olive“ zu stellen sind. Formulare hierzu können auf der Internetseite der Stiftung unter www.buergerstiftung-mudau.de abgerufen werden. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020