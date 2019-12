Drei Fahrzeuge landeten bei Langenelz im Straßengraben

Neckar-Odenwald-Kreis.Zahlreiche witterungsbedingte Unfälle und Behinderungen gab es am Freitagmorgen, teilt das Polizeipräsidium Heilbronn mit. Vor 10 Uhr waren bereits 19 Unfälle passiert und zehn Behinderungen wie feststeckende Lastwagen oder vereiste Straßen gemeldet worden.

Fast vier Stunden waren Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Buchen kurz nach 10 Uhr auf der Landstraße zwischen Mudau und Buchen im Einsatz. Dort war es bei winterlichen Straßenverhältnissen zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein in Richtung B 27 fahrender Mazda-Lenker fuhr auf einen VW-Transporter auf, dessen Fahrer im Bereich des Waldbeginns nach links in einen Waldweg fahren wollte. Der Aufprall war so heftig, dass der Transporter auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde, wo gerade ein Lkw-Fahrer in Richtung Mudau fuhr. Bei einem Ausweichversuch landete der Lastwagen im Straßengraben.

Zu einer Kollision mit dem VW-Transporter kam es dennoch, so dass dieser wie auch der Mazda im gegenüberliegenden Graben zum Stehen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Bergung der Unfallfahrzeuge dauerte bis kurz nach 14 Uhr.

Bei einem Unfall bei Aglasterhausen wurde ein Autofahrer leicht verletzt, als er mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam und sich überschlug. Bei allen anderen morgendlichen Unfällen blieb es bei Sachschaden. In Lohrbach rutschten am Bahndamm mehrere Autos von der spiegelglatten Straße in einen Vorgarten. Aus dem Landkreis Heilbronn wurden fünf, aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sechs, aus dem Main-Tauber-Kreis vier und aus dem Hohenlohekreis drei Unfälle gemeldet. Auch im Bereich Schöntal und bei Buchen standen mehrere Lkw auf vereisten Straßen quer und konnten nicht weiterfahren.



