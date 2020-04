Dorfbrunnen läuft wieder

Donebach.Schon vor einiger Zeit hatte die Schüttung des Donebacher Dorfbrunnens konstant nachgelassen. Es wurde vermutet, dass irgendwo in der etwa 500 Meter langen Leitung von der Brunnenstube bis zum Brunnen am ehemaligen Rathaus Ablagerungen den Rohrquerschnitt vermindern.

Vergangenes Jahr wurden mehrere Spülversuche durch den Bauhof sowie einer Rohrreinigungsfirma vorgenommen, jedoch ohne große Wirkung. Natürlich spielte auch das Wetter nicht mehr richtig mit, so dass ein Befahren der Wiesen unmöglich war.

Der Ortsvorsteher hatte dann weitere Gespräche mit Katharina Fertig, wie man das Brunnenwasser wieder zum Laufen bekommen kann.

Mehrfache Spülungen

In der vergangenen Woche hat Bauhofleiter Lothar Schmitt zusammen mit der Firma Heinrich Nolte sowie Bauhofmitarbeitern dieses Problem gelöst. Am hinteren Ende des Sportplatzes wurde ein Suchschlitz gemacht, und nachdem das Zuleitungsrohr gefunden war, konnte ein Kontrollschacht mit Rückspülmöglichkeit gesetzt werden. Nach mehrfachen Spülungen in Richtung Brunnen beziehungsweise Brunnenstube fließt nun das „kühle Nass“ wieder in gewohnter Stärke.

Ein besonderer Dank des Ortschaftsrates von Donebach-Ünglert ging an Katharina Fertig sowie das Bauhof-Team unter der Leitung von Lothar Schmitt für die tolle Zusammenarbeit.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020