Die Sache mit den Wünschen

Mudau.„Ich wünsche mir aufmerksame Stille während unseres Konzerts. Ich wünsche mir eine Heizung an der Orgel. Ich wünsche mir ganz viel Applaus am Ende dieses Konzerts für die kleinen Akteure“, so Angelika Brenneis als Leiterin der Mudauer „SeSoSingers“ in der Begrüßung zum Adventskonzert unter dem Titel „Ich wünsche mir …“. Die begabte „Rasselbande“ trat in der voll besetzten St. Pankratius-Kirche auf. Ob der Wunsch nach einer Orgelheizung in Erfüllung ging, ist nicht überliefert, aber die anderen beiden Wünsche erfüllte das Publikum sehr wohl.

Zur Eröffnung sang die ganze Gemeinde „Macht hoch die Tür“ und die kleinen Sänger marschierten zielstrebig auf „ihre Bühne im Altarraum“. Doch während der hervorragenden Liedvorträge der kleinen und größeren „SeSoSingers“ mit E-Piano- und Percussion-Begleitung war es mucksmäuschenstill in der Kirche. Alle genossen die überwiegend besinnlichen Stücke wie „Gatatumba“, „Gold’nes Licht“, „Wieder naht der heilige Stern“, „Es kommt ein Schiff geladen“, „Übers Gebirge führt mich der Weg“, „Unser Vater im Himmel“, das sehr poppige „Ist da jemand?“, das musikalische Gebet „Sei behütet Tag und Nacht“ sowie das englische „May the Lord send angels“ mit Solistin Helene Mechler.

Sinn und Unsinn

Bereichert wurde der Gesang durch die Einstimmung von Karin Scholl mit der Erinnerung an die guten Wünsche in ihrem Poesiealbum und dem „Sinn und manchmal auch Unsinn von Wünschen“. Alexandra Mechler regte mit ihrem Text über die oft gestellte Verkäuferfrage „Was wünschen Sie“ und der Überlegung, was gekaufte Artikel mit Wunscherfüllung zu tun haben, ebenfalls zum Nachdenken an. Denn eigentlich fange doch das Wünschen erst an, wenn es um Dinge gehe, die nicht käuflich sind. Lucian Schölch brachte das Publikum mit dem bekannten Gedicht von Wilhelm Busch zum Schmunzeln, das mit „Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge“ endet, und Marion Frank erinnerte daran, dass jeder Tag ein Geschenk sei, das man genießen sollte. Lautstarker und lang anhaltender Beifall belohnte die kleinen und großen Künstler, bevor alle gemeinsam in das Lied „Und so geh nun deinen Weg“ einstimmten und sich das Gemeindeteam bei den „SeSoSingers“ und Angelika Brenneis für den gelungenen Auftrag des „Abends der Offenen Kirche Mudau“ bedankten. L.M.

