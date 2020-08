Die „Kleinen“ gingen als Sieger hervor

Scheidental.Für ihr Sportfest lassen sich die Verantwortlichen des VfR Scheidental immer etwas ganz Besonderes einfallen – etwas für Kinder und meist auch etwas Soziales.

Pandemie-bedingt fallen die örtlichen Sportfeste und damit auch das in Scheidental aus, doch das regte die Kreativität des Vorstands noch ein bisschen mehr an. So plante man kurzfristig – mit dem Wissen um die immensen hygienischen Anforderungen – ein kleines Sommerfest.

„Klein gegen Groß“

Im Mittelpunkt stand dabei am Samstag ein Kindernachmittag der Kinderturngruppen des VfR Scheidental unter dem Motto „Klein gegen Groß“ und das Verbandspokalspiel Wagenschwend gegen Schloßau am Sonntag.

Im Zuge eines Projektwettbewerbes hatte die Firma Mosca dem VfR einen Räucherofen gespendet, mit dem „Pulled Pork perfekt zubereitet werden konnte.

Der Kindernachmittag am Samstag war von den Übungsleiterinnen der vier VfR-Kinderspiel- und Kinderturngruppen unter der Leitung von Marina Krotz als „Vorstand Breitensport“ organisiert worden. Man nutzte für die acht Stationen die ganze Fläche des Sportplatzes. Teilnehmen konnten die Kinder der einzelnen Gruppen zusammen mit einem Erwachsenen, wie beispielsweise Mama, Papa, Oma oder Opa.

Gemütliches Beisammensein

Bei den einzelnen Spielstationen wurde dann gegeneinander gespielt, und natürlich gingen am Ende „die Kleinen“ als klare Sieger hervor. Als Belohnung für den unermüdlichen Einsatz gab es für alle Kinder ein Eis.

Unter den vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln ließ man den Samstag bei einem gemütlichen Beisammensein ausklingen, bevor es Sonntagnachmittag mit dem Verbandspokalspiel weiterging. Beim Lokalderby trafen der SV Wagenschwend und der FC Schloßau aufeinander. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020