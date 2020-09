Deutliche Botschaften vor Jubiläumsjahr

Schloßau.„Ich bitte euch alle, lasst den MGV Harmonie 1921 nicht im Stich!“: Eindringliche Worte fand am Mittwoch der Vorsitzende des stark gebeutelten Männergesangvereins (MGV), Alfred Roos, bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Hirsch“. Im kommenden Jahr steht nämlich die Feier zum hundertjährigen Vereinsbestehen an.

„Ich bitte euch, macht weiter, denn ich kann mir Schloßau ohne euren Gesang nicht vorstellen“, bekräftigte auch Ortsvorsteherin Tanja Schneider den Appell an die Sänger. Beide sowie auch Bürgermeisterstellvertreter Michael Volk hatten „den kleinen, aber feinen Verein als unverzichtbare Stütze des kulturellen Lebens in Schloßau“ hervorgehoben.

Intensives Jahr

In seinem Bericht ging der Vorsitzende Roos auf das musikalisch und festlich intensive Berichtsjahr 2019 ein. Dank der erfolgreichen Arbeit des Dirigenten Joachim Kirchgessner und der damit verbundenen gesanglichen Entwicklung der Sänger habe man den MGV bei allen Veranstaltungen „hervorragend präsentiert“. Als Highlight nannte er den Danke-Abend für den langjährigen Ortsvorsteher Herbert Münkel. Lobend hob Roos auch den tollen Zusammenhalt der Mitglieder hervor, der sich auch bei der Teilsanierung des Sängerheims gezeigt habe.

Abschließend teilte er mit: „Da fast alle das Singen schmerzlich vermissen, wollen wir ab Oktober zumindest eine monatliche Zusammenkunft zugunsten dieser Kameradschaft am jeweils ersten Mittwoch im ,Hirsch’ anbieten.“

Schriftführer Joachim Gornik ging anschließend im Detail auf die 46 Proben und Veranstaltungen ein. Dabei erwähnte er unter anderem die Auftritte in Altheim und Hardheim, den eigenen Liederabend sowie den gelungenen Ausflug mit Besichtigung der Sindolsheimer Käserei, des Histotainmentparks Adventon und dem Abschluss in der Hirschlander Ortsbrauerei. Teilgenommen hatte man auch beim örtlichen Vereinsvergleichsschießen und an einem Stimmbildungsseminar sowie mit einer Abordnung bei der Delegiertentagung des Sängerkreises Buchen in Götzingen.

Sängerglas als kleine Belohnung

Der Schriftführer bemängelte etwas den unregelmäßigen Probenbesuch mit einem Durchschnitt von 17,1 Sängern bei 23 Aktiven. Beispielhaft sei dagegen der sängerische Einsatz von Klaus Scheuermann, Karlheinz Schork und Reinhold Gornik gewesen, die nur einmal gefehlt hatten, sowie von Alfred Roos mit nur zweimaligem Fehlen, was mit einem Sängerglas belohnt wurde. Des Weiteren werde der Verein von 43 passiven und sechs Ehrenmitgliedern gestützt.

Trotz hoher Ausgaben präsentierte Vereinskassier Bernd Grünwald einen fast ausgeglichenen Haushalt, und da die Kassenprüfer Martin Stuhl und Manfred Galm nur lobende Worte für die geordnete Buch- und Vereinsführung fanden, erteilten die Mitglieder dem Vorstand einstimmig Entlastung. Unter Wahlleitung von Michael Volk folgten Teilvorstandswahlen mit folgendem einstimmigen Ergebnis: Vorsitzender Alfred Roos, stellvertretender Vorsitzender Reinhold Gornik, Vereinskassier Bernd Grünwald.

Mit Urkunden und Präsenten „bewaffnet“ dankte der neue, alte Vorsitzende neben Klaus Scholl als einzigem aktiven Chormitglied seit 25 Jahren einer ganzen Riege ehemals aktiver und seit einigen Jahren passiver Mitglieder für ihre Treue und Unterstützung: für 25 Jahre Christoph Mechler und Martin Stuhl, für 50 Jahre Reinhold Balles und Karlheinz Hemberger und für unglaubliche 70 Jahre Alfred Scheuermann.

Überraschend für Alfred Roos wurde er selbst durch den stellvertretenden Vorsitzenden Roland Baier mit der Verdienstehrenurkunde samt Präsent für 25 Jahre im Amt des Vorsitzenden ausgezeichnet.

„Ich bin überzeugt, dass wir schneller wieder singen dürfen als man denkt“, so der optimistisch orientierte Dirigent Joachim Kirchgessner, der sich zufrieden mit dem Einsatz und dem musikalischen Fortschritt seiner Sänger zeigte. Das Lob der Ortsvorsteherin und des Bürgermeisterstellvertreters für den Verein als unverzichtbaren Aktivposten im Ort wurde noch einmal bestätigt, als sich die Mitglieder bereiterklärten, ihr in Mitleidenschaft gezogenes Sängerheim ein weiteres Mal in einer Übergangssanierung in Eigenleistung wieder vollständig nutzbar zu machen. L.M.

