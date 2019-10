Details beachten

Mudau.Die Pflege von älteren Angehörigen ist seit jeher ein sehr sensibles Thema. Es gilt, die Wünsche der zu pflegenden Angehörigen und die eigenen zeitlichen Möglichkeiten irgendwie in Einklang zu bringen – und diese Balance muss dann auch noch finanziert werden können. Um Informationen für die Lösung dieser Mammutaufgabe bereitzustellen, hatte der Arbeitskreis „Leben in Mudau“ Jutta Baumgartner-Kniel vom Pflegestützpunkt in Buchen ins Restaurant „Engel“ eingeladen. Und die Referentin übertraf die Erwartungen bei den Anwesenden bei weitem. Umso enttäuschender für die Veranstalter um Hans Slama, dass die Anzahl der Besucher gering war.

Neben allgemeinen Informationen zu den Leistungen der Pflegeversicherung und der Krankenkasse gab Baumgartner-Kniel konkrete Hinweise. Besonders am Herzen lag ihr zum Beispiel, dass betroffene Familien sich Kostenvoranschläge besorgen. Diese würden zwar oft keine besseren Kosten in einem geregelten Markt bringen, aber sie erlauben eine konkrete finanzielle Planung und verhindern damit folgenschwere Fehlentscheidungen.

Sie wies auch darauf hin, dass die Organisation häuslicher Pflege immer individuell und damit eine Einzelplanung sei. Generelle Annahmen scheiterten oft an spezifischen Details, wie zum Beispiel der zeitlichen Notwendigkeit der Aktivitäten. Betreuung zu bestimmten Tageszeiten könne ein Pflegedienst übernehmen, bei Aktivitäten zu wechselnden Zeiten in der Nacht werde es schwierig.

Vorschriften einhalten

In diesem Zusammenhang umriss die Referentin Rahmenbedingungen der Beschäftigung ausländischer Pflegekräfte. Sie machte deutlich, dass bei allen Beschäftigungsmodellen, selbst wenn sie auf dem Papier legal sind, die einzuhaltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften eine 24-Stunden-Betreuung nicht erlauben. Auch für diese Arbeitskräfte gelten Acht-Stunden-Arbeitstage mit entsprechenden arbeitsfreien Zeiten und der Urlaubsanspruch lasse sich nicht „wegkaufen“. L.M.

