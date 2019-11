Das Prinzenpaar wurde im Schlafanzug überredet

Mudau.Bekannt als „Locka“ oder „Odenwälder Bär“ war Helmut Korger Senior bis weit über die Odenwald-Region hinaus. Das Oberhaupt einer der größten Fastnachtsfamilien – dessen war sich Ralf Lorenz als stellvertretender Vorsitzender der Karnevalgesellschaft „Mudemer Wassersucher“ sicher – hätte sich gewünscht, dass sein Tod die Mudauer Narren erst recht dazu animiert, ihr Ordensfest als unvergessliche Kampagneneröffnung 2019/20 zu gestalten. Und in Erinnerung an ihren „Locka“ gelang ihnen das auch. Ralf Lorenz stellte in den Odenwaldhalle das vielschichtige Motto „Scho fertich?!“ vor, das auf die Bürgermeisterwahl ebenso passte wie auf die vielen Bauvorhaben der Gemeinde.

Wenig würdevolle Anwerbung

Zur Proklamation des neuen Prinzenpaares, Ihre Lieblichkeit Prinzessin Leah I. und Seiner Tollität Prinz Patrick II. (Jaksch-Hafner), durch die Sitzungspräsidenten Daniel Schäfer und Angelo Walter, erhob sich das Narrenvolk. Erst bei der Vorstellung der neuen Regentschaft verrieten diese, dass ihre Anwerbung eher weniger würdevoll – dem Überraschungseffekt geschuldet im Schlafanzug – ablief und Ralf Lorenz zwei Stunden Überredungskunst eingesetzt hatte. Doch seine Taktik sei so geschickt gewesen, dass sich die hauptberufliche Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Religion und der Berufsfeuerwehrmann im Kernkraftwerk Philippsburg jetzt auf ihr neues Amt freuen. Das bewiesen sie auch gleich mit großer Souveränität, beispielsweise beim Empfang des „noch aktuellen“ Regenten Dr. Norbert Rippberger. Dieser beglückwünschte das Narrenvolk zum gelungenen Motto und dem kompetenten Prinzenpaar.

Dann folgte die große Ordensverleihung an alle Ehrenmitglieder, Verdienstordensträger, Vorstandsmitglieder, Krachkapelle, Wassersucherräte und deren Nachwuchs sowie an Mini-, Prinzen- und Wassersuchergarde und das Prinzenpaar war gleich so richtig gefordert. Unterhaltsam aufgelockert wurde der Abend mit Schunkelrunden und Mudauer Fastnachtsliedern durch die Band „No Limit“ (Ralf Breunig, Dominik Münch und Helen Scholl) und die Krachkapelle, durch das Tanzmariechen Pia Röth von der KG „Kuckuck Eberbach“, einer Büttenrede von Johannes Hemberger aus Heidersbach sowie einem Gardetanz der FG „Lustige Vögel Schweinberg“.

Doch als Höhepunkt des Abends galten zweifelsfrei die Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder für elf, 22, 33 und 44 Jahre, die gekrönt wurden durch Standing Ovations der ganze Narrenschar in der Odenwaldhalle für Ehrenmitglied Heidi Lorenz (55 Jahre aktives Mitglied) und ihren Ehemann und ebenfalls Ehrenmitglied Walter Lorenz, der es bereits auf 66 aktive Mitgliedsjahre brachte.

Als weiterer Höhepunkt galt die Würdigung von Wassersucher Norbert Münch durch den Verein und den Narrenring Main-Neckar, der sein Amt seit 33 Jahren sehr erfolgreich und engagiert lebt und das wertvolle „Eau de Mudagne“ in jedem Jahr nicht nur suchte, sondern auch immer fand. Als Vertreter des Narrenrings überreichten Peter Weinlein, Martin Busse und Ralf Lorenz dem engagierten Fastnachter den Narrenring-Verdienstorden in Gold.

Die Ehrungen im Überblick: Rainer Kuhn, Sandra Kuhn, Simone Ruef, Dominik Buchner und Clarissa Korger (elf Jahre), Volker Ritzhaupt, Michaela Lorenz, Katharina Lüdiger, Tina Volk, Daniel Leier, Michael Ruf, Ralf Banschbach, Christian Dambach, Timo Drabinski, Renate Godolt, David Lehmann, Martin Lindegger, Manfred Müller, Claudia Sammet, Stefanie Throm, Christina Matt, Ute Hauk, Ralf Breunig, Christine Münkel-Scharmann (22 Jahre), Marliese Dambach, Karin Galm, Reinhold Galm, Wolfgang Hauk jr., Christina Johmann, Klaus Kistner, Michaela Kistner, Norbert Münch, Helga Noz, Paul Scheuermann, Stefan Scholl, Kunibert Speth, Walter Thier, Gerd und Ingrid Wollschläger (33 Jahre), Alfred Breunig, Dieter Gräber, Manfred Grimm, Brigitte Mechler, Rosemarie Müller (44 Jahre), Heidi Lorenz (55 Jahre), Walter Lorenz (66 Jahre). L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.11.2019