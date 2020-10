Das Kirchenkonzert bildete den Höhepunkt

Mudau.„Das Herz dem Lied, das Lied dem Herz, im Frohsinn Mudau allerwärts“ – mit diesem Traditionsspruch appellierte Vorsitzender Wolfgang Radauscher an alle 104 Mitglieder, sich auch weiterhin in das Vereinsleben einzubringen, dem Gesangverein „Frohsinn 1842“ Mudau als ältestem Verein im Ort die Treue zu halten und sich im Werben um neue Mitglieder und Sänger zu engagieren.

Ort dieser Wünsche war das Gasthaus „Engel“, wo sich Mitglieder und Vorstand zusammen mit Chorleiter Gerhard Bönig, Bürgermeisterstellvertreter Markus Hohn, Ortsvorsteher Walter Thier sowie Vertretern der örtlichen Vereine zur Jahreshauptversammlung trafen. In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte Radauscher an den Wasserschaden im Sängerheim, wodurch man zwei Räume Grund sanieren musste. Die meisten Arbeiten seien in ehrenamtlicher Arbeit durch Vereinsmitglieder geleistet worden und so dankte der Vorsitzende allen Helfern. Weiter resümierte er das musikalisch-kulturelle Event „Kleinkunst in der Laube“, den Kleinkunstabend „Voice n Piano“ in der Sängerlaube mit Sigi Vorwalter und Gerhard Bönig sowie den 3. Kleinkunstabend im Pfarrsaal. Die Umbaumaßnahmen im Sängerhaus mit neu angeschafftem Kücheninventar hätten sich bereits am Laurentiusmarkt bewährt und dank der Mithilfe anderer Vereine habe man diese Großveranstaltung bewältigen können. Als gute Idee erwies sich, dass die närrische Singstunde in ein öffentliches „Wertschaftssinge“ umgewandelt wurde. Im Rahmen der Crowdfunding Plattform der Volksbank Franken „Viele schaffen mehr“ erhielt man als Spenden 7230 Euro, was für den Neubau einer Toilettenanlage im Sängerheim verwendet werden soll. Die 104 Mitglieder teilen sich in 25 Sänger und 79 fördernde Mitglieder. Weiter betonte der Vorsitzende, dass die 48 geleistete Termine neben den Proben unter anderem auch den Liederabend in Schloßau, den Chortreff in Hardheim und die Mitgestaltung am Volkstrauertag beinhalteten. Als Höhepunkt im Berichtszeitraum gestaltete sich im konzertanten Bereich das Kirchenkonzert in Mudau mit der Solistin Michelle Korger. Ein Dank des Vorsitzenden galt allen, die sich für die Belange des Chors und des Vereins eingesetzt hatten.

Über die Inhalte der Aktivitäten berichtete im Anschluss ausführlich Gerald Hemberger in seiner Funktion als Schriftführer. Er erinnerte unter anderem an die Geburtstagsständchen, die Teilnahme am Vereinsvergleichsschießen, den zweiten Mudauer Chanson-Abend und natürlich die Kameradschaft bildenden Zusammenkünfte.

Trotz erheblicher Ausgaben bezüglich der Renovierung im Sängerheim berichtete Kassenwart Andreas Müller über eine zufriedenstellende Finanzlage des Gesangvereins, was durch die Kassenprüfer Stefan Galm und Klaus Schork ohne Beanstandungen bestätigt wurde. Als Lohn für die geleistete Arbeit erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Nach dem Bericht des Chorleiters Gerhard Bönig oblag es dem Vorsitzenden, treue und verdiente Mitglieder auszuzeichnen: Andreas Müller für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft und Alois Friedel aufgrund seiner besonderen Verdienste als neues Ehrenmitglied. Er trat dem GV „Frohsinn“ 1974 bei, hielt in all dieser Zeit die Fahne des Vereins als Fahnenträger hoch und engagierte sich unermüdlich rund um das Sängerheim und die Laube. Für fleißigen Probenbesuch erhielten ein Präsent: Karl Herkert und Karl Heinz Keller (nie gefehlt), Raimund Friedel, Rolf Link und Alois Friedel (ein bis zwei Mal gefehlt). L.M.

