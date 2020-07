„Das Gedächtnis der Gemeinde Mudau“

Mudau.Neben den ausführlichen Berichten über ein ereignisreiches Vereinsjahr standen Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder sowie die Vorstellung der neuen Abteilung „Historische Fahrzeuge“ auf der Tagesordnung des Heimat- und Verkehrsvereins Mudau. Vorsitzender Hans Slama nannte den HVV das geschichtliche Gedächtnis der Gemeinde Mudau. Mit vier Monaten Verspätung fand die Jahreshauptversammlung im Saal des Gasthauses „Engel“ jetzt statt.

Slama zählte als Höhepunkte des Berichtsjahrs die Führung zum Gedenken an den Dr. Heinrich Köhler ebenso wie die erfolgreiche Grenzwanderung, die Kellerführung in Schweinberg und die kooperative Zusammenarbeit beim Erstellen des Jahrbuchs auf. Als Ausblick nannte er die geplante Kinderwaldwanderung in den Ferien zusammen mit zwei Jägern.

Fortsetzung der Vereinschronik

Detailliert ging Schriftführer Willi Müller auf die Aktivitäten der vergangenen eineinhalb Jahre ein. Darunter die Gestaltung der neuen Räume, die Veranstaltung mit Vera Deckers oder Vorträge über Klimawandel oder Pflegebedürftigkeit. Wichtig war die Fortsetzung der Vereinschronik, die Ruhebank-Spenden, das 1. Oldtimertreffen im Mudauer Gewerbegebiet, die Fortsetzung der Schriftenreihe, das neue Fitnessgerät im Weller und die professionelle Sanierung der Marienstatue.

Als besondere Ereignisse nannte Willi Müller die Übergabe einer Kopie der Originalurkunde vom 19. Mai 1271 über den Verkauf der Burg Wildberg mit den dazugehörigen Ortschaften sowie zweier Urkunden über die erste urkundliche Erwähnung der Mudauer Märkte vor 550 Jahren jeweils durch Hans Slama an Bürgermeister Dr. Rippberger.

Peter Schlär informierte als Leiter der Sparte „Historische Fahrzeuge“, dass die nicht unerhebliche Zahl interessierter „Benzingetaufter“ froh sei, unter dem Dach des HVV nun ein passendes Zuhause gefunden zu haben, um mit Stolz die zahlreichen landwirtschaftlichen, aber auch schmucken Fahrzeuge für die Nachwelt zu erhalten und bei Brauchtumsveranstaltungen vorstellen zu können.

Er nannte das erste örtliche Treffen mit über 200 Fahrzeugen – das weiteste aus dem hessischen Kassel – am Pfingstmontag 2019 einen grandiosen Erfolg, den man gerne im Zwei-Jahres-Rhythmus wiederholen möchte.

Über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichtete Schatzmeister Uwe Hofmann, und da die Kassenprüfer Klaus Noß (Ehrenmitglied) und Kurt Henn keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, fiel die Entlastung seitens der Mitglieder– auch als Dank für die geleistete Arbeit – einstimmig aus.

Mit der Ehrennadel in Silber samt Urkunde wurde anschließend Hans Egenberger für seine 25-jährige Treue zum HVV ausgezeichnet. Für 40 Jahre überaus treue Verbundenheit und Engagement zum Verein bedankte Hans Slama sich bei Arthur Müller mit der Ehrennadel in Gold samt Urkunde.

Bürgermeister Dr. Rippberger lobte den überaus aktiven Verein und dankte für die hervorragende grenzüberschreitende Werbung der Verantwortlichen für die Gemeinde Mudau, aber auch für das neue Fitnessgerät am Minigolf-Platz.

Außerdem informierte er, wie wichtig dem Fürstenhaus zu Leiningen und den vier involvierten Gemeinden der Erhalt der Wildenburg sei, vor allem wegen des dank des Smartpfads gestiegenen Zulaufs dorthin. Ein interessanter Diavortrag von Klemens Scheuermann über die Heimattage 1926 schloss sich mit einem gemütlichen Beisammensein der Versammlung an. L.M.

