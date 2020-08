„Dankepräsent“ gespendet

Mudau.Die Familien der diesjährigen Kommunionkinder der Seelsorgeeinheit Mudau haben auf die Gabe eines „Dankepräsentes“ verzichtet und stattdessen an den ambulanten Kinderhospizdienst des Neckar-Odenwald-Kreises gespendet.

1125 Euro

Gemeinsam mit Gemeindeassistentin Alexandra Blaschek übergaben die 17 Erstkommunionkinder eine Spende in Höhe von 1125 Euro an die Vorsitzende des Vereins, Felizitas Zürn, und die Koordinatorin Bettina Frisch. Den Kindern und deren Eltern ist es ein Anliegen, Kinder und Familien in der Region zu unterstützen, denen es nicht so gut und die durch den Kinderhospizdienst begleitet werden. Zürn und Frisch erklärten ausführlich die Aufgaben der hauptsächlich ehrenamtlichen Mitarbeiter des ambulanten Kinderhospizdienstes.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020