„Dank und Anerkennung für den Einsatz“

Buchen/Mudau.Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus führte bereits Mitte März 2020 deutschlandweit zu einem weitgehenden Shutdown des öffentlichen Lebens. Seitdem sind insbesondere Mitarbeiter im medizinischen Bereich stark gefordert. Die Landfrauen des Ortsvereins (OV) Mudau ließen sich deshalb etwas ganz Besonderes einfallen: Sie spendeten 15 frisch gebackene Kuchen für das Klinikpersonal der Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Buchen.

„Wir möchten mit dieser Kuchenspende den Pflegekräften, Ärzten und Mitarbeitern unseren ganz besonderen Dank und unsere Anerkennung für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit in der Corona-Krise zum Ausdruck bringen. Wir wissen, dass Sie in dieser für uns alle außergewöhnlichen Zeit bei ihrer Tätigkeit einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Wir bedanken uns dafür, was sie in den letzten Wochen geleistet haben und weiter leisten. Wir sind sehr froh, dass es die Krankenhäuser Buchen und Mosbach in unserer Nähe gibt“, so die Vorsitzende Gisela Scheuermann.

Pflegedienstleister Kurt Böhrer und Ärztlicher Leiter PD Dr. Harald Genzwürker bedankten sich im Namen der Belegschaft für die wohlschmeckende Spende und freuten sich sehr über die anhaltende Unterstützung aus der Bevölkerung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.05.2020