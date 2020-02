„Clowns“ des TC kamen auf Platz 1

Mudau.Die Prämierung der unzähligen Gruppen beim Mudauer Rosenmontagsumzug stellte die Jury am Straßenrand vor große Herausforderungen, doch sehr schnell war das Ergebnis zu Prämierung per App an die Verantwortlichen in der Odenwaldhalle angelangt und brachte folgendes Ergebnis: Platz 1 bei den Großgruppen erreichten die „Clowns“ des TC Mudau, Platz 2 die „Steebocher Hexenbrut“ und auf Platz 3 landete das „Zoll-Haus Huddel“.

Bei den Kleingruppen siegte „Achterboo“ mit den „Dappe mit de Kappe“ vor den „Etpegartern“ und „.. im Wald da sind die Räuber“ auf dem 2. und der „Space Crew“ mit „neue Galaxy“ auf dem 3. Platz.

Bei den Wagen hatte „Haidebow goes Asia“ die Nase ganz vorn, gefolgt von „Shaun, das Schaf“ aus Külsheim und den Beuchener Clowns auf Platz 3. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020