Buntes Programm der „Wassersucher“

Mudau.Bei der Kindersitzung der „KaGeMuWa“ standen wieder insgesamt 144 Kinder und Jugendliche auf der Bühne. Wie in jedem Jahr machten sich Aktive, Trainerinnen, Betreuerinnen und Eltern viel Mühe.

Die Veranstaltung wurde wieder zu einem großen Teil vom Jung-Wassersucherrat organisiert und durchgeführt. In den letzten Jahren wurden die Jugendlichen in verschiedenen Bereichen eingearbeitet. Mittlerweile regeln sie vieles in eigener Verantwortung.

Nach dem Einzug des Kinderprinzenpaares, der Schülergarde, des Schülerelferrates, der Minigarde und der Prinzengarde begrüßte Moderatorin Pauline Kuhn die zahlreichen Gäste und führte durch das bunte Programm an Tänzen und Wortbeiträgen. Zunächst stellten sich Ihre Lieblichkeit Prinzessin Luise Wellm I. und Ihre Tollität Prinz Lucian I. mit ihrem Hofstaat dem närrischen Volk vor. Anschließend präsentierten sich noch der Schülerelferrat und die Schülergarde mit flotten und kessen Sprüchen.

Unter dem Motto „Die Meisterdetektive“ legte die Jugend-Schautanzgruppe des TSC Walldürn einen mitreisenden Tanz hin. Tänzerisch hochklassig ging es weiter mit dem Tanzmariechen Mia Riehl von den „Höhgöikern“ aus Glashofen.

Drei Geschwister in der Bütt

Die drei Geschwister Leah, Ben und Nora Westenhöfer brachten die Gäste mit ihrer Bütt „Geschwisterliebe“ zum Schmunzeln. Die Minigarde der „KaGeMuWa“ (Trainerinnen Leah Jaksch-Hafner, Nadine Gimbert und Anna Dambach) begeisterte mit dem Schautanz „It’s Magic“. Weiter ging es in der Bütt mit dem Sketch „Quiz-Show“ von Helene Mechler und Mira Henrich.

Die Mini-Turmspatzen aus Donebach präsentierten ihren Schautanz „Happy Birthday Turmspatz“. Trainiert wurde die Gruppe von Hanna Kugler und Antonia Schölch.

Nicht fehlen durften auch die traditionellen Faschenachtslieder der Wassersucher. Diese wurden von der Jugendkapelle und den „M&Ms“ des Mudauer Musikvereins, angeleitet durch Dirigentin Julia Pittner, gemeinsam dargeboten.

Mit ihrem Schautanz „Blaue Welt“ bereicherten die „Funkys“ der TSG Reisenbach-Mudau (Trainerinnen Talea Röser und Lina Meixner) die Kinderprunksitzung. In der neu gegründete Kindergruppe „Konfettis“ brachten die Allerkleinsten mit ihren Eltern mit dem Show-Lied „In Mudi gibt’s en Bauernhof“ Schwung in den Saal.

Die Jugend-Schautanzgruppe der „Aaldemer Dunder“ beteiligte sich mit dem Tanz „Nicht jeder Zauber gelingt“.

Prinzengarde setzte Schlusspunkt

Den Schlusspunkt setzte die Prinzengarde der „Mudemer Wassersucher“, trainiert von Larissa Kistner, Alina Bianco und Magdalena Link, mit ihrem mitreisenden Gardetanz.

Bevor Pauline Kuhn die Bühne frei gab für das große Finale, bedankte sich Helmut Korger junior, Vorsitzender der „KaGeMuWa“, bei ihr für die Moderation. Ebenso bedankte er sich bei allen Beteiligten, die sich jedes Jahr aufs Neue viele Gedanken machen, dass auch die Kinderprunksitzung in Mudau zum echten Höhepunkt wird.

