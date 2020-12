Bojo Laubinger und seine diesjährige Krippe

Mudau.Seit 15 Jahren hat die wunderschön beleuchtete Krippe von Bojo Laubinger in der Langenelzer Straße in Mudau magnetische Wirkung auf die Kinder, die sie gerne mit ihren Eltern oder Großeltern aufsuchen. Nicht nur die ausgefallenen, wechselnden Krippe-Formationen locken, sondern auch der Knopf am Lautsprecher, bei dessen Aktivierung Weihnachtsmusik sowie Weihnachtsgeschichten „ertönen“. Das Bild zeigt die diesjährige Krippe und den Initiator Bojo Laubinger. Bild: Liane Merkle

