Blutspender ausgezeichnet

Steinbach.Blutspenderehrungen im Rahmen der letzten Ortschaftsratssitzung des Jahres im Medienraum der Alten Schule haben sich in Steinbach zu einer schönen Tradition etabliert, die auch Ortsvorsteher Christoph Helter gerne weiterführt. Er überreichte die Ehrennadeln des DRK für zehnmaliges Spenden an Timo Pittner, für 25-maliges Spenden an Mathias Schild und für beachtliche 50 Blutspenden an Stefan Schöllig. Das Bild zeigt (von links) Ortsvorsteher Christoph Helter, Stefan Schöllig, Timo Pittner und Mathias Schild. Bild: Liane Merkle

Donnerstag, 12.12.2019