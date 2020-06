Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung

Die Demografiegruppe des HVV übergab ein über 6000 Euro teures Fitnessgerät an die Gemeinde. Dieses wurde auf der Minigolf- und Freizeitanlage „Weller“ aufgestellt.

Mudau. „Wir hoffen, dass dieses Fitnessgerät zur Erhaltung der Gesundheit in der Bevölkerung der Gesamtgemeinde Mudau und ihren Besuchern der Freizeitanlage beiträgt. Der Heimat- und Verkehrsverein Mudau übergibt hiermit dieses ansprechende Gerät in die Obhut der Gemeinde“, erklärte Hans Slama, erster Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsverein (HVV) und der darin enthaltenen Demografiegruppe, im Rahmen der offiziellen Spendenübergabe eines über 6000 Euro teuren Fitnessgerätes.

Als öffentlichkeitsrelevanten und idealen Standort wählte man für das allwettertaugliche Gerät die allseits bekannte Minigolf- und Freizeitanlage „Weller“ in der Zentralgemeinde Mudau, die vor etwa zwei Jahren vom Heimat- und Verkehrsverein als langjährigem Betreiber verantwortlich an die Gemeinde übergeben wurde.

Im Beisein von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, den Vorstandsmitgliedern des Heimat- und Verkehrsvereins und der Demografiegruppe, Heike Kohler-Mackert als Vertreterin der Volksbank Franken und stellvertretend für alle Spender, Christoph Müller vom örtlichen Bauamt sowie Lothar Schmidt in seiner Funktion als Bauhofleiter, ging Hans Slama auf die Historie der Spendenaktion ein.

Ursprung im vergangenen Sommer

So hatten sich im Sommer vergangenen Jahres einige Mitglieder der Demografiegruppe zu einer gemeinsamen Sitzung zusammengefunden, um sich Gedanken über die Zukunft von Mudau und seinen Ortsteilen zu machen. Im Laufe dieser Sitzung wurde auf Anregung von Harald Kunkel die Idee geboren, sich einmal Gedanken zu machen, wie man die Gesundheit, gerade der älteren Bevölkerung, unterstützen könnte.

Nachdem für die Durchführung dieser Maßnahme eine größere Summe an Geld benötigt wurde, hatte man sich mit der „Crowdfunding-Förderung“ durch die Volksbank Franken befasst.

„Über diese Plattform können Projekte generiert werden, die für einen gemeinnützigen Zweck gedacht sind. Wenn die Förderwürdigkeit durch die Volksbank Franken festgestellt ist, kann man über diese Plattform entsprechend Geld von Spendern einsammeln, die das Projekt dann finanziell unterstützen“, so der Vorsitzende weiter.

Da der Antragsteller für diese Maßnahme ein gemeinnütziger Verein sein muss, hatte sich die Vereinsführung des Heimat- und Verkehrsvereins Mudau bereiterklärt, diese Maßnahme zu unterstützen und durchzuführen. Der Start für das Projekt „Fit für Jung und Alt“ war Anfang August 2019. Zuerst mussten mindestens 50 „Unterstützer“ für dieses Projekt gefunden werden.

32 Projektunterstützer

Nachdem diese Startphase des „Fans sammeln“ positiv abgearbeitet war, ging es nun an die Umsetzung des Vorhabens, nämlich Geld einsammeln für die Beschaffung eines Fitnessgerätes. Durch die großzügigen Spenden von 32 Projektunterstützern konnten so innerhalb des vorgegebenen Zeitraums insgesamt 3630 Euro an Spenden eingesammelt werden. Nachdem dieses Ziel erreicht war, wurde dieser Betrag durch die Volksbank Franken um weitere 2500 Euro aufgestockt.

Nachdem dieses finanzielle Ergebnis erreicht war, konnte nun das ausgesuchte Fitnessgerät bestellt werden. Die Lieferung war noch im alten Jahr erfolgt.

Die Gemeindeverwaltung hatte dann das Gerät über den Winter im Bauhof aufbewahrt. „Rechtzeitig zur Saisoneröffnung der Freizeitanlage, die leider durch den aktuellen Corona-Virus und die daraus erfolgten Sanktionen für das öffentliche Leben erst jetzt vor Pfingsten erfolgen konnte, haben die Mitarbeiter des Bauhofes die erforderlichen Fundamentierungsarbeiten durchgeführt und das Gerät aufgebaut, so dass es seiner Bestimmung übergeben werden kann.“

An dieser Stelle dankte Hans Slama allen Spendern, die durch ihr finanzielles Engagement die Anschaffung dieses Fitnessgerätes erst ermöglicht haben.

Mit dem Wunsch, dass es allen Nutzern unfallfreie Freude bereiten möge und vor allem vor Vandalismus verschont bleibt, übergab der Vorsitzende das Fitnessgerät an Bürgermeister Dr. Rippberger, der diese Aktion als außerordentlich gelungen und positiv für die Gemeinschaft in der Gesamtgemeinde lobte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.06.2020