Bei Drückjagd wurde ein Wolf gesehen

Mudau.Bei einer Drückjagd im Gemeindegebiet von Mudau im Neckar-Odenwald-Kreis ist am 5. Dezember ein Wolf gesehen und gefilmt worden. Die Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) bewerten die Aufnahmen als eindeutigen Nachweis (so genannter C1-Nachweis).

Außerdem teilte die FVA am Freitag mit, dass ebenfalls auf dem Gemeindegebiet Mudau bereits am 23. November ein Wildtier in eine Fotofalle gelaufen war und später anhand der Bilder sicher als Wolf identifiziert werden konnte. Ob es sich bei den beiden Nachweisen um den Wolfsrüden „GW1832m“ handelt, der im September erstmals genetisch auf der Gemeindeebene von Mudau nachgewiesen worden ist, ist nicht bekannt. Die FVA hält dies für möglich.

