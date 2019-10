Bauernmarkt im Naturpark

Mudau.Bereits zur guten Tradition ist der Mudauer Bauernmarkt geworden. Auch in diesem Jahr wird er in Kooperation mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald durchgeführt: Los geht es am Sonntag, 20. Oktober, um 11 Uhr. Bis 17 Uhr wird den heimischen Direkterzeugern eine Plattform geboten, um ihre Produkte anzubieten. Die Marktgestaltung deckt dabei wieder die Themenbereiche Bauern, Jagd, Natur und Erholung in all ihren Facetten ab.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019