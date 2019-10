Aus der beruflichen Not eine Tugend gemacht

Schloßau/Friedrichsdorf.Leon Scholl war Kammersieger bei der Gesellenprüfung für Energieanlagenelektroniker. Doch statt in der Industrie zu arbeiten, hält er im Haintal bei Friedrichsdorf Schottische Hochlandrinder. Dabei helfen ihm vier Westerwälder Kuhhunde.

Vielleicht ist Leon Scholl der einzige Kuhhirte im Odenwald. Morgens steht er um 5 Uhr auf und treibt seine zurzeit 33 Tiere zählende Herde mit Schottischen Hochlandrindern das Haintal bei Friedrichsdorf hinauf. Rund vier Stunden lang grasen die Tiere wie Perlen aufgereiht an einer Schnur, bis sie ihren Rast- und Ruheplatz erreichen. In diesem eingezäunten Bereich lässt Scholl die Tiere allein zurück. „Ruhe und Rast ist die halbe Mast“, zitiert der 32-Jährige eine alte Bauernweisheit. Gegen Abend treibt er sie zurück in ihr Nachtquartier auf die ebenfalls mit einem Elektrozaun gesicherte Ruheweide.

Auf Schritt und Tritt

Vier Mitarbeiter hat Leon Scholl. Einer von ihnen begleitet ihn am heutigen Tag auf Schritt und Tritt: Ingo vom Keltenhof, sein ältester Westerwälder Kuhhund. Er schnüffelt neugierig und lässt sich nur kurz streicheln. Das struppige Fell des Hundes ist weich. Kaum erspäht er die Rinderherde, springt Ingo voller spielerischer Begeisterung davon. Mit hellem Bellen treibt er die Rinder zusammen. Seine Kollegin Anna von der Badenburg sowie Arwen und Anka von Badisch-Sibirien sind zuhause in Schloßau geblieben, wo Leon Scholl wohnt. War es Zufall oder Fügung, dass Leon Scholl zum Kuhhirten geworden ist? Sein Urgroßvater bewirtschaftete in Friedrichsdorf als Landwirt einen Hof, den sein Großvater im Nebenerwerb übernahm. Scholl erbte die Begeisterung für die Landwirtschaft. Als Schüler half er fast jedes Jahr in den Sommerferien auf dem Bauernhof seines Großcousins bei Rothenburg ob der Tauber. Nach seiner Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker und Industriemechaniker arbeitete er nebenberuflich für einen landwirtschaftlichen Lohnunternehmer. Im Jahr 2007, als 20-Jähriger, presste er für einen Bauern bei Obrigheim Rundballen. Dieser konnte die Rechnung für diese Arbeit nicht bezahlen. Da schlug Leon Scholl vor, als Gegenleistung die beiden Hochlandrinder des Bauern zu übernehmen. „Die sechs Monate alten Kälbchen standen im Mist herum und taten mit Leid“, erinnert er sich. Scholl brachte die Tiere in einem kleinen Pferdestall im Garten seines Großvaters unter.

Wegen der Finanzkrise erhielt er nach der Ausbildung von seinem Arbeitgeber überraschend die Kündigung. Der damals 20-Jährige besuchte wieder die Schule und legte das Fachabitur ab. Anschließend studierte er drei Semester lang Wirtschaftsingenieurwesen an der Dualen Hochschule und bei der Firma Dilo in Eberbach. Aus familiären Gründen brach er nach drei Semestern das Studium ab und arbeitete als Betriebstechniker 50 bis 60 Stunden lang pro Woche. Nebenher versorgte er seine auf 20 Tiere angewachsene Rinderherde. Das war auf Dauer nicht machbar. Deshalb entschied er sich vor zwei Jahren, sich hauptberuflich der Haltung Schottischer Hochlandrinder zu widmen.

Das Wissen über traditionelle Rinderhaltung las Leon Scholl sich an. Außerdem informierte er sich bei anderen Züchtern. Bis zum Jahr 2014 transportierte er seine damals 20 Rinder ohne Hilfe mit einem Traktor und einem Viehanhänger von der Sommer- zur Winterweide und wieder zurück. „Erst kriegst du die Tiere nicht gefangen. Dann gehen sie nicht in den Anhänger rein“, erinnert er sich. Zwei Stück Vieh konnte er in seinem Hänger mit dem Traktor zur anderen Weide bringen, die rund 13 Kilometer entfernt liegt. Zwei Tage lang dauerte es, bis er alle Rinder transportiert hatte.

Vom Aussterben bedrohte Hunde

Das war dem Kuhhirten zu mühselig und zeitaufwendig. Deshalb informierte er sich über Hütehunde und stieß auf die vom Aussterben bedrohte Rasse der Westerwälder Kuhhunde. Er erwarb zunächst einen achtwöchigen Welpen mit dem Namen Ivon. Seinen Bruder Ingo erhielt er ein halbes Jahr später.

Er trainierte Hunde und Rinder. Die Kenntnisse dafür las er sich in zahlreichen Büchern an, mangels Alternative auch in Büchern über Schafzucht. Doch zwischen Schafen und Rindern besteht in der Haltung ein entscheidender Unterschied: „Das Schaf ist ein Fluchttier. Das Rind hält dagegen.“ Deshalb müssen Kuhhunde mutiger sein als Schäferhunde. Im Alter von zwei Jahren wurde Ivon von einem Jäger überfahren. „Ich habe geheult wie ein Schlosshund“, erinnert sich Scholl. „Das war mein allerbester Hund bisher.“

Scholls Rinder weiden auf Flächen, die wegen ihres geringen Ertrags für modern wirtschaftende Landwirte uninteressant sind. Sie fressen frisches Gras, würzige Kräuter, Brombeerblätter, Eicheln und Bucheckern. Das Winterhalbjahr verbringen sie auf einer eingezäunten Weide. Scholl füttert sie in dieser Zeit mit Heu. Im Alter von zweieinhalb bis drei Jahren lässt er die männlichen sowie die älteren weiblichen Tiere schlachten und verkauft das Fleisch in Direktvermarktung an Gastronomen und Endverbraucher. Dass die Rinder artgerecht leben und sich naturgemäß ernähren, wirkt sich auf die Qualität ihres Fleisches aus. „Die Tiere wachsen langsam. Ihr Fleisch ist feinfaserig mit intramuskulärem Fett“, sagt Scholl. Es verfüge wie Fisch über Omega-3-Fettsäure und gesättigte Linolsäure.

Mit seinem langen Stock, den zotteligen Hunden und den urig aussehenden Rindern wirkt Scholl wie ein Mensch aus einer vergangenen Zeit. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, stellt er fest. „Wie meine Tiere lebe ich mit den Jahreszeiten und im Einklang mit der Natur.“

Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.10.2019