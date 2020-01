Am Ende ist alles wieder im Lot

Mudau.„Der Freischärler“ war 1895 das erste Theaterstück der ein Jahr zuvor gegründeten Kolpingsfamilie Mudau. „Benimmstudio Häberle“ war 2020 das letzte in einer langen Reihe von Aufführungen, die den guten Ruf des Kolpingtheaters in Mudau begründen. Gerade das aktuelle Stück, traditionell dreimal zu sehen rund um den Dreikönigstag, hat die Messlatte noch einmal ein gutes Stück höher gelegt. Mit anderen Worten: Eine gute Vorlage kombiniert mit Probenfleiß, viel Talent, Originalität und großer Spielfreude der Schauspieler unter der Regie von Klaus Erich Schork ergaben in Summe einen wirklich wunderbaren Abend, der trotz vier Akten keinerlei Längen – ein häufiges Manko solcher Stücke – aufwies und den vielen Besuchern einfach nur Spaß und Freude beschert hat.

„Jacht halt irgendwann vorbei“

Nicht ganz so gut drauf war zumindest über drei Akte Hermann Häberle (Mario Geibler), der als ehemaliger Jura-Student versucht, mit einem Benimmstudio über die Runden zu kommen beziehungsweise das Studium von Tochter Biggi (Martina Drabinski) zu finanzieren. Unterstützt wird Hermann, der privat ein eher ungehobelter Patron ist, von Carmen (Anette von Wedel), seiner langjährigen Sekretärin. Beide eint das jeweilige an frustrierenden Erlebnissen reiche Single-Dasein im fortgeschrittenen Alter und die fehlende Einsicht, dass „die Jacht halt irgendwann auch mal vorbei ist“, wie es Biggi unverblümt ausdrückt.

Unvergleichlich agierte einmal mehr Michaela Kistner im 40. Jahr ihrer Schauspielerkarriere, für die sie später regelrechte Ovationen entgegen nehmen durfte, als besorgte Mutter ihres „Hermännle“, die immer und überall dazwischen funkte und einen beherzten Kleinkrieg gegen die „Sachverzögerin“ Carmen und zeitweise auch gegen den italienischen Computerspezialisten Enrico Racotti (gerne auch Ravioli, Ricotta, Tortellini oder Ramazotti) führte.

Natürlich gab sich allerhand skurrile Kundschaft im Benimmstudio die Klinke in die Hand: Zum Beispiel Willibald Krisotzki (Elias Noe mit tollem Einstand als Schauspieler), Baggerfahrer mit Berliner Schnauze, der zuliebe seiner „neuen schnieken Flamme det feine Benehmen“ erlernen möchte und natürlich kläglich, aber höchst amüsant scheitert. Oder der steife Dr. Franz Meierbeer (Gerald Hemberger), der nicht ganz so vornehme, unsägliche Reden schwingende Staatssekretär, der in Wirklichkeit ein vorbestrafter Heiratsschwindler ist und ein Zellenkumpan von Krisotzki war. In seinem Schlepptau die unvergleichliche Andrea Thier als seine reiche Frau Brunhilde, die ihren Gatten nur mit viel Mühe und noch mehr „Flüssigem“ ertragen kann und sich, nachdem dessen wahre Identität aufgedeckt ist, schwankend und sehr schnell mit dem charmanten Italiener Racotti tröstet.

Dazwischen will auch Ferdinand Mühleisen (Paul Scheuermann) von seinen Problemen bei einem zutiefst menschlichen Bedürfnis befreit werden. Zu guter Letzt wirbelt mit der „Manta-Tussi“ Gisela Weidenbach (Gudrun Westenhöfer) dann auch noch eine echte Rock-Oma über die Bühne, die mehr als einem der anwesenden Herren das Herz gebrochen hat und auch von Rambo Schlatterer (Timo Huberty), dem omnipräsenten, leicht chaotischen Hausmeister und gutem Freund von Biggi, nicht im Zaum gehalten werden kann. Stattdessen fädeln die beiden aber geschickt das romantische Happy-end für Hermann und Carmen ein und beim großen gemeinsamen „Übungsessen“ mit heißer Suppe, Spargel und reichlich Fischgräten, bei dem das gelernte feine Benehmen gezeigt werden sollte, geht dann fulminant alles schief und doch wird irgendwie wieder vieles gerade gerückt. Wie das eben so ist in diesen Komödien – und oft auch im echten Leben. Originell wurde bei diesem Gala-Dinner die Gratulation für Michaela Kistner eingebaut. So sehr zu Tränen gerührt, konnte sie sich auch danach bei den überaus wertschätzenden Worten von Manfred Dambach und Klaus Erich Schork völlig überwältigt schlicht nur bedanken. Komplettiert wurde die Gruppe durch Souffleuse Alexandra Meixner sowie Hilmar Rechner und Maskenbildnerin Beate Volk. Um das gesamte Drumherum kümmerte sich Manfred Dambach. sis

